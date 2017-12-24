24 декабря 2017, 00:56

Акции в поддержку политзаключенных в Азербайджане прошли во Франции и Германии

Участники акций во Франции и Германии призвали международное сообщество не оставаться безучастными к судьбе азербайджанских политзаключенных и потребовали их освобождения.

Митинги, организованные Европейским координационным центром (ЕКЦ) "Мусават", объединяющим азербайджанских политических эмигрантов, состоялись 23 декабря в городах Германии Майнце, Нюрнберге и Кельне, а также во французском Лавале, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции держали плакаты с портретами политзаключенных и плакаты с лозунгами, содержащими требования освободить их, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ЕКЦ "Мусават" Ильгар Гасан.

"Мы потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане, в том числе недавно арестованного главу ширванской организации партии "Мусават" Аликрама Хуршудова, лидера движения ReAl Ильгара Мамедова, заместителей председателей партии Народного фронта Гезяль Байрамлы и Фуада Гахраманлы, активистов движения Nida Илькина Рустамзаде, Гияса Ибрагимова, Байрама Мамедова, Эльгиза Гахраманлы, журналистов и блогеров Афгана Мухтарлы, Мехмана Гусейнова, Сеймура Хази, Азиза Оруджева и Фикрета Фарамазоглу, а также лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и других осужденных по нардаранским событиям", - рассказал он.

По его словам, по итогам митингов были зачитаны и распространены на азербайджанском, французском, немецком и английском языках резолюции акций. Их планируется направить в международные организации, парламенты ведущих государств мира, а также азербайджанским властям.

"Мы призываем международное сообщество не оставаться безучастным к судьбе азербайджанских политзаключенных и воздействовать на власти с целью их освобождения. Мы также потребовали от властей Азербайджана освобождения политзаключенных и прекращения политических преследований. ЕКЦ "Мусават" продолжит акции, пока не будут освобождены все политзаключенные", - сказал председатель Ильгар Гасан.

Глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы назвал прошедшие акции важными мероприятиями по информированию европейской общественности о политзаключенных в Азербайджане.

"Эти митинги показали солидарность сторонников "Мусават" со всеми демократическими силами. В митингах, вызвавших большой резонанс, звучали требования освободить не только активиста "Мусават" Аликрама Хуршудова, но и всех политзаключенных – представителей партии Народного фронта, движений ReAl, Nida, беспартийных. Мы не разделяем поборников свободы друг от друга. У нас общая родина", - прокомментировал акции корреспонденту "Кавказского узла" глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

22 ноября Аликрам Хуршудов был задержан по обвинениям в хулиганстве с применением оружия и сопротивлении представителю власти. По словам адвоката, его подзащитный заявил в суде о своей невиновности. 24 ноября Ширванский городской суд арестовал Хуршудова на три месяца, защита обжаловала это решение. По версии полиции, Хуршудов нанес телесные повреждения хозяину дома, у которого делал ремонт, и полицейскому. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также отметил важность акций в защиту политзаключенных за рубежом.

"Прежде всего, это моральная поддержка для тех, кто находится в тюрьмах. Узнав об акциях, они почувствуют, что о них не забыли, борьба за их освобождение ведется и за рубежом. Во-вторых, митинги политэмигрантов напоминают международным организациям об актуальности проблемы политзаключенных в Азербайджане. Наконец, сама массовость этих митингов показывает европейской общественности сложность ситуации с правами человека в Азербайджане, если такое большое количество политэмигрантов оказалось в Европе", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается 158 политзаключенных, наличие которых власти страны отрицают.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"