HRW выделила Чечню в докладе о нарушениях прав человека в России

19 января 2018, 14:10

Преследование геев и массовую казнь предполагаемых боевиков в Чечне упоминают авторы всемирного доклада Human Rights Watch в отдельной главе раздела, посвященного России.

Ранее "Кавказский узел" писал о публикациях в «Новой газете» о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, и казни в ночь на 26 января 2017 года не менее 27 человек, задержанных в связи с нападением на полицейских в Грозном в декабре 2016-го.

«В Чечне прошла масштабная операция по охоте на геев, в ходе которой от пыток в местах незаконного содержания под стражей пострадали десятки подозреваемых в гомосексуальности мужчин», - говорится во вступлении к посвященной России части всемирного доклада Human Rights Watch, опубликованного сегодня на сайте организации.

Ситуация в Чеченской республике рассмотрена в отдельной главе доклада, и ее большая часть посвящена преследованию геев.

Правозащитники отмечают, что жертвами этой «зачистки» в республике стали десятки мужчин, у которых проверяли мобильные телефоны на предмет выявления других предполагаемых гомосексуалов и требовали от них – в том числе под пытками – назвать знакомых геев.

По Чечне прокатились три волны задержаний геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкорром "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Публикации о преследовании геев вызвали резкую реакцию со стороны властей Чечни, которые заявили, что в регионе нет геев.

«В Кремле поначалу отмахивались от сообщений об охоте на геев, однако по мере нарастания международного скандала на федеральном уровне началась проверка», - указывается в докладе. При этом правозащитники отмечают, что эффективного расследования этой информации не было.

Касаясь информации о массовой казни 26 января 2017 года, Human Rights Watch, основываясь на данные расследования правозащитного центра «Мемориал», указывает, что 23 человека из списка «Новой газеты» пропали без вести, двое умерли после неофициального задержания местными силовиками.

Информацией о массовой казни людей в Чечне заинтересовалась омбудсмен Татьяна Москалькова, которая направляла в республику запросы о судьбе людей из "расстрельного списка". Власти Чечни, отрицающие возможность бессудных казней, предъявили Москальковой двух человек из списка погибших. Однако правозащитники заявили о подмене.

Также правозащитники в своем докладе указывают на активизацию чеченскими властями кампании за «женскую нравственность», преследующую цель заставить женщин покрывать голову в общественных местах и следовать традиционному распределению ролей в семье. Кроме того, отмечена и запущенная в Чечне программа «воссоединения семей». «Некоторые из тех, кто отказывался поддаваться на уговоры, в том числе женщины, ушедшие от склонных к насилию мужей, заявляли о давлении со стороны комиссий», - сообщается в докладе.