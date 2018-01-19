Заявления Кадырова вызвали вопросы о роли силовиков в исчезновении Бакаева

19 января 2018, 00:32

Слова главы Чечни о роли родственников в исчезновении Зелимхана Бакаева являются фактическим признанием того, что власти в курсе судьбы и, возможно, убийства чеченского певца, считают Татьяна Локшина и Светлана Ганнушкина. С Бакаевым могли расправиться его родные, не исключил журналист Орхан Джемаль.

Как писал "Кавказский узел", родственники Зелимхана Бакаева не знают о его местонахождении с 8 августа 2017 года. Следствие за пять месяцев не пролило свет на судьбу артиста. Глава "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков связал исчезновение Бакаева с преследованием геев в Чечне, но МВД республики не нашло оснований для возбуждения дела об исчезновении певца.

Певец жил в Москве, а в августе приехал в Грозный на свадьбу сестры и исчез. 24 сентября 2017 года в Интернете появилось видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии, однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным. 18 октября 2017 года прокуратура Чечни потребовала от следователей устранить нарушения, допущенные при рассмотрении информации об исчезновении Бакаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал пропажу певца Зелимхана Бакаева. Выступление Кадырова на чеченском языке было показано в эфире вечерних новостей ЧГТРК "Грозный". Видеозапись 17 января была размещена на сервисе YouTube.

Кадыров отверг обвинения в причастности к исчезновению исполнителя. "Его родные, которые не уследили, которым стыдно было признать, что он их, сейчас говорят, что Кадыров забрал Зелимхана. Какие доказательства? Вы слышали, как я по телевизору говорил, что его поймать надо? Или как сотрудники полиции посадили?" — сказал он.

Глава Чечни намекнул на то, что Бакаева могли убить его родственники. "Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой. И братья, видимо, двоюродные, троюродные братья предъявили, что он вот этот вот… Неужели у них в селе никого нет, в роду мужчин нет, чтобы признать: "Мы это сделали"? Они же прекрасно знают, кто их родственник. Сам Бакаев этот непонятно что, про него говорят, весь мир о нем говорит", - заявил Кадыров.

Правозащитники призвали расследовать версию о гибели Бакаева

Заявление Кадырова относительно дела Бакаева "должно заинтересовать следственные органы на предмет источников информации", считает программный директор Human Rights Watch в России Татьяна Локшина.

"Фактически руководитель Чечни заявил, что ему известно, что Бакаев мертв, что его убили в рамках "убийства чести". Откуда ему известна эта информация — с этим необходимо разобраться следственным органам. А те слова, которыми он называет и описывает Бакаева — чудовищны и неприемлемы", - считает Локшина.

Она восприняла слова Кадырова как "давление на родственников с целью получения признания в убийстве Бакаева". "Когда Кадыров делает подобные заявления, обычно за ними следуют конкретные действия силовиков, чтобы вынудить людей сделать что-либо", - сказала Локшина.



Она назвала постановочным ранее опубликованный видеоролик с якобы находившимся в Германии певцом.

"На тот момент нам представлялось, что видео сделано для того, чтобы оправдать исчезновение Бакаева. Для того, чтобы у правоохранительных органов Чечни появилось объяснение, для чего его не стоит искать - дескать, что он здоров и неплохо проводит время за границей. Почему Кадыров сейчас вернулся к этому — вопрос открытый. Но он сказал городу и миру, что прекрасно знает, что произошло с Бакаевым", - сказала Локшина.

24 сентября 2017 года в Интернете появилась видеозапись с Бакаевым - на видео певец сообщает, что находится в Германии. Знакомые певца и правозащитники назвали это видео плохо срежиссированным и постановочным. 7 октября мать Бакаева обратилась к сыну с просьбой вернуться домой.

Судя по заявлению Кадырова, он знает об участи Бакаева, отметила руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "У СКР есть основания для возбуждения уголовного дела по факту предполагаемого убийства, для проведения расследования, хотя, скорее всего, этого не произойдет. Кадыров, конечно, может сказать, что он высказал предположение. Но это так не звучало", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Джемаль не исключил расправу над Бакаевым

Силовики как минимум не мешают расправам с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, полагает журналист Forbes Орхан Джемаль. "Очевидно, что Кадыров не протестует против данной практики. Насколько я понимаю, это происходит в симбиозе между силовыми структурами и предоставляющими информацию семьями. Но это лишь мое предположение", - сказал Джемаль корреспонденту "Кавказского узла".

Публикацию видео с Бакаевым, якобы находящимся в Германии, Джемаль объясняет тем, что в тот момент певец "мог находиться у силовиков, а позже быть передан родственникам".



"Может ли последовать за заявлением Кадырова признание родственников в убийстве — не знаю. Ведь родственники сами искали этого парня", - заявил Джемаль.

"Насколько я знаю, в предшествующих ситуациях гомосексуалиста похищали, задерживали, выясняли его переписку. Потом вызывали родных, говоря: "Смотрите, какой он нехороший, примите меры". Родные его забирали и принимали меры", - сказал Джемаль.

Напомним, 31 августа 2017 года правозащитники и активисты из России, США и стран Европы также организовали акцию под хештегом #BringBakaevBack, требуя установить местонахождение Бакаева. Участники акции также предположили, что певец был похищен в связи с преследованием представителей ЛГБТ в Чечне.

Заявление Кадырова обостряет ситуацию с преследованием геев

Слова главы Чечни актуализировали проблему с давлением на людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике. "Кадыров заявлял, что гомосексуалам не место в (чеченском) обществе", - отметила Татьяна Локшина.

По Чечни прокатились три волны задержаний геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкорром "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

В июле 2017 года спортивный канал американского кабельного телевидения HBO опубликовал интервью, в котором глава Чечни своеобразно отрицал преследование геев в республике. "Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху! Подальше от нас. Чтобы не было, чтобы очистили кровь нам", - отметил Кадыров.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и похищений людей. Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".