09 января 2018, 11:11

Родственники рассказали о безуспешных поисках певца Бакаева

Следствие не пролило свет на судьбу артиста из Чечни Зелимхана Бакаева спустя пять месяцев после его исчезновения. Телефонный номер Бакаева был переоформлен на жителя Москвы, а аватар в WhatsApp кто-то заменил на фото грозненской мечети, рассказали его родственники и коллеги.

Как писал "Кавказский узел", родственники Зелимхана Бакаева не знают о его местонахождении с 8 августа 2017 года. Певец жил в Москве, а в августе приехал в Грозный на свадьбу сестры и исчез.

24 сентября 2017 года в Интернете появилось видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии, однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным. МВД республики не нашло оснований для возбуждения дела. 18 октября 2017 года прокуратура Чечни потребовала от следователей устранить нарушения, допущенные при рассмотрении информации об исчезновении Бакаева.

По требованию прокуратуры СУ СКР по Чечне возбудило уголовное дело по статье об исчезновении человека, сообщила 8 января корреспонденту "Кавказского узла" мать певца Малика Бакаева. "Уголовное дело возбудили, дату я не помню, примерно в октябре", - сказала она.

Женщина отметила, что следователи связывались с их семьей накануне Нового года. "Сейчас праздничные дни, они смотрят, проверяют. Откуда этот ролик был, я не знаю. По биллингу, адресной детализации его телефонных соединений нам ничего не известно, нам ничего не сообщили. В прокуратуру нас не вызывали", - сообщила мать Бакаева.

Она уточнила, что попытки связаться с сыном не дают результата, при этом его телефонный номер через два месяца после исчезновения певца уже был оформлен на жителя Москвы. "Мы выкупили номер", - пояснила Малика Бакаева.

Оператор сотовой связи может в одностороннем порядке расторгнуть договор с абонентом не ранее, чем через полгода после блокировки телефонного номера, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник центра обслуживания клиентов компании "Билайн".

"После блокировки абонентского номера договор расторгается через 180 дней. Иногда, в зависимости от тарифа, может быть до 270 дней. Раньше срока расторжение не происходит", - рассказал он.

Телефонный номер мог быть переоформлен "лишь при личном присутствии абонента в офисе продаж" либо по нотариальной доверенности, сказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности представитель Северо-Кавказского филиала компании "Мегафон".

"Если номер красивый, обычно "золотой" (четыре одинаковых цифры в конце), консультанты могут его отслеживать и иногда на свой страх и риск в последние дни переоформить на себя, чтобы продать. Но это незаконно", - уточнил он.

Аватар Бакаева в WhatsApp заменен на фотографию грозненской мечети

Менеджер певца Лейла Вахаева сообщила 8 января корреспонденту "Кавказского узла", что обратила внимание на смену аватара в WhatsApp-аккаунте Бакаева. "Я не думаю, что какой-то человек так легко купил этот номер. Видимо, кто-то получил доступ. Аватарку сменили около двух месяцев назад. Сейчас там стоит мечеть "Сердце Чечни", - рассказала Лейла Вахаева, отметив, что в последний раз с телефона Бакаева в WhatsApp заходили 16 октября 2017 года.

Менеджер Бакаева уточнила, что следователи пока не опросили ее, и местонахождение певца ей неизвестно.

Зелимхан Бакаев стал известен как певец в 2012 году. Он исполнял песни на чеченском языке. Одна из них, "Мичахь хьо лела безам" (Где ты ходишь, любовь?), стала в свое время хитом. В последние годы певец жил и работал в Москве.

Сообщения на странице Бакаева в соцсети "ВКонтакте" не публиковались со дня исчезновения, с 8 августа 2017 года. На его официальной странице в Instagram в статусе размещено сообщение на английском языке о том, что "Зелимхан сейчас не может подойти к телефону".

"С момента исчезновения Зелимхана Бакаева прошел уже не один месяц. Это серьезный повод беспокоиться за его здоровье и жизнь. Время в данном случае играет на руку тем, кто причастен к произошедшему", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением представитель одной из НПО Чечни Магомед.

Представитель МВД по Чечне сообщил 7 января корреспонденту "Кавказского узла", что не располагает информацией по делу об исчезновении Зелимхана Бакаева.

Информация о расследовании исчезновения певца или объявление о его розыске на сайте СУ СКР по Чечне по состоянию на 10.05 мск не опубликованы.

Напомним, что 31 августа 2017 года правозащитники и активисты из России, США и Европы организовали акцию под хештегом #BringBakaevBack, требуя установить местонахождение Бакаева. Участники акции заявили в Facebook, что певец был похищен. Исчезновение певца может быть связано с "желанием попиариться", предположил 28 сентября 2017 года министр нацполитики, внешних связей, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

источник: корреспонденты "Кавказского узла"