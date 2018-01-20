20 января 2018, 18:50

Защита раскритиковала сумму компенсации за нарушение прав азербайджанского журналиста

Компенсация в 4 тысячи евро не соответствует ущербу для здоровья Мушвига Гусейнова, а о возмещении судебных расходов речь в решении Европейского суда по правам человека не говорится вовсе, сообщила адвокат азербайджанского журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2008 года корреспондент газеты "Бизим йол" Мушвиг Гусейнов был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки у сотрудника министерства труда. Позднее суд снизил срок заключения до 5 лет. В декабре 2009 Гусейнов был помилован президентом Азербайджана и вышел на свободу из спецучреждения для больных туберкулезом заключенных.

18 января ЕСПЧ признал нарушение прав Мушвига Гусейнова по статьям 5.3 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6.2 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека и постановил выплатить компенсацию в размере 4 тыс. евро.

Адвокат Самира Агаева пояснила, что ЕСПЧ признал нарушение прав Гусейнова по статье 5.3 в виду необоснованно длительного досудебного содержания журналиста под стражей.

"Статья предусматривает, что судебное разбирательство должно проводиться разумные сроки и обвиняемый до суда может оставаться на свободе. Гусейнова же, несмотря на тяжелую болезнь, во время предварительного следствия более полугода содержали под стражей", - сказала Агаева корреспонденту "Кавказского узла".

"Мушвиг Гусейнов после ареста был показан по телевидению и представлен как человек, получивший взятку, то есть совершивший преступление. Однако никто не может быть назван преступником, пока его вина не доказана судом", - пояснила Агаева суть нарушения статьи 6.2 Конвенции.

Расходы на судебные расходы остались без компенсации

По мнению Самиры Агаевой, размер компенсации оказался слишком низким. "Гусейнов подорвал здоровье в тюремном заключении. У него обострился туберкулез. К сожалению, ЕСПЧ не учел этого", - пояснила юрист.

Суд также не назначил компенсации на возмещение судебных расходов. "ЕСПЧ потребовал обоснования расходов, однако поскольку заявление готовил сейчас уже покойный адвокат Исахан Ашуров, найти подтверждающие документы не удалось", - отметила юрист.

Сам Гусейнов отметил, что удовлетворен решением Страсбургского суда, однако воздержался от комментариев на тему суммы компенсации.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

В разделе "Справочник" "Кавказского узла" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Британский адвокат стал защитником Мамедова в ЕСПЧ", "ЕСПЧ дал Азербайджану три месяца на комментарии по делу Мамедова", "ЕСПЧ начал коммуникацию по делу Саида Дадашбейли".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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