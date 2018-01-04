04 января 2018, 04:05

Чем запомнился 2017 год в ЮФО: протесты, крупные пожары и громкие судебные процессы

2017 год в регионах Южного федерального округа запомнился многочисленными акциями протеста, масштабными пожарами в Ростовской и Волгоградской областях, запуском железной дороги в обход Украины, приговорами по делам о резонансных преступлениях и нападениями на силовиков. "Кавказский узел" подвел итоги года в шести южных регионах России

Дольщики опять обмануты в своих ожиданиях

Акции обманутых дольщиков проходили в 2017 году в Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани. В Ростове-на-Дону дольщики ЖК "Баррикадная" дважды – в июле и с 28 ноября по 7 декабря – проводили голодовки. 265 человек вложили деньги в долевое строительство жилого комплекса из двух домов. Строительство началось еще в 2005 году, должно было полностью завершиться в 2014, но не закончено до сих пор. Дольщики прекратили акции протеста по состоянию здоровья, так и не добившись от властей ответов на свои вопросы.

В декабре дольщики нескольких жилых комплексов провели митинг, шествие и автопробег в Ростове-на-Дону, однако их требования достроить проблемные дома так и не были удовлетворены.

Аналогичные требования к властям выдвинули дольщики в Волгограде. 25 ноября 230 дольщиков пяти жилых комплексов вышли на митинг и потребовали достроить их дома. Те, кто вложились в строительство ЖК "Парк Европейский" и "Ахтубаситипарк", должны были получить квартиры в новостройках еще в 2015 году. Дольщики "Чайка-2", "Династия" и "Адмиралтейский" – в 2017 году.

В Сочи дольщики ЖСК "Клубничное" 10 декабря провели сход, на котором попросили главу города Анатолия Пахомова не сносить их недостроенный дом, а помочь им достроить его. Пахомов пообещал найти "законные пути", чтобы решить этот вопрос.

Акции сторонников Навального вызвали повышенный интерес силовиков

Выпуск фильма "Он вам не Димон", посвященного "тайной империи премьера Дмитрия Медведева" и подготовленного Фондом борьбы с коррупцией, спровоцировал в разных городах России многочисленные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые 26 марта потребовали расследовать озвученные в фильме сведения.

Власти не согласовали эти митинги в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Астрахани и Волгограде, при этом в Волжском митинговать разрешили. Акции сторонников Навального обернулись массовыми задержаниями в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону, причем в Краснодаре, по словам очевидцев, силовики забросали митингующих дымовыми шашками.

Вторая волна акций сторонников Навального началась 12 июня и накрыла Волгограда, Ростов-на-Дону, Майкоп, Краснодар и другие города. Активисты требовали сменяемости власти, отставки Медведева и Путина. В Ейске и Сочи акции сопровождались задержаниями. Задержанные получили штрафы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, некоторых отправили под административный арест.

Осенью оппозиционный политик посетил города юга России. Акции с его участием прошли в ноябре в Волгограде и в октябре в Астрахани и завершились без задержаний.

Акции Навального на юге России несколько поутихли после того, как в ноябре о намерении выдвинуть свою кандидатуру в президенты страны заявила Ксения Собчак. Некоторые сторонники Алексея Навального в Ростове-на-Дону и Волгограде перешли в предвыборные штабы журналистки и "светской львицы". Как рассказали "Кавказскому узлу" сами волонтеры, в Собчак их привлекло то, что она не призывает своих сторонников выходить на незаконные митинги, "зарабатывать" штрафы и аресты.

Десятки семей остались без крова после крупных пожаров

Масштабные природные пожары прошлись в августе по 21 из 38 муниципалитетов Волгоградской области. Первые два пожара начались 18 августа в Советском районе Волгограда. 19 августа загорелся сухостой в Дзержинском районе города. Огонь охватил более 900 гектаров, к вечеру 20 августа его удалось потушить, но уже 22 августа новые очаги появились в 12 районах области. По официальной информации, из-за огня погибли два человека, 25 семей потеряли единственное жилье.

25 августа из-за пожара в Дубовском районе были эвакуированы местные жители и воспитанники оздоровительных лагерей – всего около тысячи человек. Летние смены в детских лагерях закончились досрочно. Спасатели не исключили, что виновниками пожаров были поджигатели.

21-22 августа в центре Ростова-на-Дону произошел пожар, в результате которого погиб один человек, семеро были госпитализированы. Эксперты назвали причиной пожара поджоги, а сами жители предполагают, что пожар устроили черные риелторы, которые планировали построить в этом районе жилой комплекс. После пожара власти пообещали восстановить лишь 23 дома, которые пострадали незначительно. Но 163 дома были признаны непригодными для проживания. За помощью к властям обратились 692 погорельца. Им выплатили единовременную материальную помощь, а 29 декабря мэрия одобрила первые 10 заявлений на выдачу нового жилья пострадавшим.

Осужденные за измену по смс жительницы Сочи вышли на свободу

7 марта президент России подписал указ о помиловании жительницы Сочи Оксаны Севастиди, годом ранее осужденной на семь лет лишения свободы за то, что в 2008 году отправила знакомому в Грузию смс о перевозке военной техники в сторону Абхазии. 12 марта стало известно, что Оксана Севастиди, которую в феврале ПЦ "Мемориал" признал политзаключенной, вышла из СИЗО "Лефортово". 19 мая ПЦ "Мемориал" признал политзаключенными еще трех жительниц Сочи - Марину Джанджгаву, Ингу Тутисани и Анник (Анико) Кесян, осужденных по аналогичному обвинению в госизмене. 28 июля президент подписал указы о помиловании Кесян и Джанджгавы, и 8 августа они также были освобождены из "Лефортово". 16 ноября Верховный суд сократил срок наказания и Инге Тутисани - с шести до четырех лет и месяца. 29 ноября ее адвокат сообщил, что Инга Тутисани уже вернулась домой.

Новые акции протеста шахтеров и фермеров

В 2017 году работники группы компаний "Кингкоул" и шахты "Восточная" продолжили акции протеста с требованием выплатить им заработанные деньги. По подсчетам инициативной группы, к 4 июля горнякам должны были 374 миллиона рублей. При этом еще 30 июня замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев отчитывался в том, что областное правительство полностью рассчиталось с шахтерами, выплатив им 308,2 миллиона рублей. Рабочие пытались добиться выплат, в частности, с помощью голодовок, пикетов и многодневного пешего похода из Гуково в Ростов-на-Дону.









Протестующие против отъема земель кубанские фермеры пытались в марте 2017 года организовать "тракторный марш" на Москву, однако акция была пресечена. Организаторам и активным участникам были предъявлены разнообразные обвинения, в том числе в неуплате алиментов, в мошенничестве. Полиция задерживала автомобили активистов, мотивируя это тем, что машины числятся в угоне.

В Адыгее - новый глава республики

Мурат Кумпилов 12 января был назначен временным руководителем Адыгеи после отставки с поста главы республики Аслана Тхакушинова. 10 сентября депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали его главой республики. Выборы главы Адыгеи впервые были проведены по новым правилам, так как парламент республики 23 марта 2016 года проголосовал за отмену прямых выборов главы. Новый порядок выборов создает лишь видимость конкуренции, заявили представители местных общественных организаций.

Астраханские силовики дважды подверглись атакам в апреле

4 апреля в Астрахани были застрелены два сотрудника ДПС. Нападавшие, которые инициировали ДТП и заставили второго участника аварии вызвать полицию, завладели оружием силовиков и скрылись на "Газели" с дагестанскими номерами. В ночь на 6 апреля в Астрахани произошло еще одно нападение на силовиков. Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль для проверки документов, после чего началась перестрелка, во время которой были ранены трое силовиков и убит один из нападавших. Еще три участника нападения были убиты в спецоперации. Убитыми оказались уроженцы Астраханской области, Чечни и Дагестана. Следствие не исключило причастность этих людей к расстрелу полицейских 4 апреля. Ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Стенин – освобожден и осужден

В апреле Верховный суд России обязал президиум Астраханского облсуда рассмотреть кассационную жалобу на приговор Игорю Стенину, осужденному в мае 2016 года за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. 30 мая 2017 года президиум областного суда отменил приговор и прекратил дело за отсутствием состава преступления. Стенин был освобожден из колонии-поселения, однако замгенпрокурора Леонид Коржинек оспорил это решение, и 9 ноября Верховный суд России вернул дело Стенина апелляционной инстанции. 21 декабря Астраханский облсуд оставил в силе приговор активисту. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы назвали "исключительным" дело Стенина, который был признан виновным после того, как Верховный суд России настоял на прекращении его дела.

Запуск железной дороги в обход Украины

"Российские железные дороги" 11 декабря перевели все 62 пассажирских поезда южного направления на движение в обход Украины по новой дороге Журавка – Миллерово. До этого российские поезда южного направления были вынуждены проезжать по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу. Общая длина новой двухпутной железной дороги, проходящей по Воронежской и Ростовской областям, 137 километров. На ней построено семь станций. Грузовые поезда по новой железнодорожной ветке начали ходить еще 20 сентября.

Южные города как форпост для судов по громким преступлениям

12 мая суд на Кубани приговорил к лишению свободы на сроки от 2,5 года до 11 лет 10 сотрудников воспитательной колонии в Белореченске, согласившись с версией следствия о том, что в ноябре 2015 года сотрудники колонии избили новых заключенных, один из которых скончался. На скамье подсудимых оказались, в частности, и. о. начальника колонии Владислав Иванов и его помощник Сергей Андриященко. Прокуратура и представители пострадавших сочли назначенное наказание мягким и заявили о намерении обжаловать приговор. О желании подать апелляцию заявили и осужденные, которые назвали приговор излишне суровым.

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор трем женщинам, обвиненным в подготовке теракта в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Уроженка Ставрополья Виктория Семенова признала вину и 26 июля была приговорена к трем годам колонии. Жительницы Ростова-на-Дону Татьяна Карпенко и Наталья Гришина, заявившие о своей невиновности, были приговорены к 14,5 года и 9 годам колонии соответственно.

Также за подготовку теракта в торговом центре в Ростове-на-Дону были осуждены гражданин Украины Артур Панов и ростовчанин Максим Смышляев. В ходе процесса Панов вину признал частично, Смышляев отрицал, заявив, что не принимал ни малейшего участия в какой-либо подготовке теракта. Он сам, как сторонник левых движений, познакомился с Пановым в Интернете и пытался отговорить его от каких-либо экстремальных акций. Суд приговорил Панова к 8 годам колонии общего режима, а Смышляева - к 10 годам колонии строгого режима. ПЦ "Мемориал" признал Смышляева политзаключённым.

5 декабря на основе вердикта присяжных суд вынес приговор по делу "ростовских амазонок". Как следует из справки "Кавказского узла", на этапе следствия "амазонки" обвинялись в 30 убийствах. Суд же признал четырех подсудимых виновными в убийстве 10 человек, в том числе правоохранителей и членов их семей. Жительница Ставропольского края Инесса Тарвердиева получила 21 год колонии, ее дочь Виктория - 16 лет. Анастасия Синельник из Аксая осуждена на 19 лет, а ее муж Сергей Синельник - на 20 лет лишения свободы. Супруги Синельники вину отрицали, Инесса Тарвердиева в суде признала вину лишь частично, заявив, что в организации группы не участвовала. Суд также постановил взыскать с них компенсации морального и материального вреда потерпевшим на суммы от одного до четырех миллионов рублей.

Суд и следствие увели от ответственности других убийц, по крайней мере, по одному из эпизодов – так считает адвокат Светлана Манукян, которая планировала защищать интересы пострадавшей Валентины Чудаковой, матери начальника отряда спецназа ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, убитого в июле 2009 года вместе с женой и двумя детьми семи и 11 лет. И Манукян, и Чудакова считают, что правоохранители сфабриковали улики, а дело специально "повесили" на банду "амазонок".

Также в 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по множеству дел о резонансных преступлениях за пределами Южного федерального округа. "Кавказский узел" обращает внимание на дело уроженцев Чечни Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева, обвиненных в причастности к рейду боевиков Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году. 13 декабря они были признан виновными. Белялов осужден на 15 лет, Маздаев - на 13 лет лишения свободы. Они заявили о несправедливости приговора. Белялов указал, что суд проигнорировал алиби. Вина осужденных не доказана, утверждает защита.

Арест вице-премьера Калмыкии по делу о мошенничестве

9 июля следствие объявило о задержании и аресте первого вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова и замминистра сельского хозяйства республики Эрдни Кектышева. Ланцанову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Арест первого вице-премьера "однозначно является важным событием 2017 года, но не принципиальным", считает председатель реготделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев. "Это очередная имитация работы [правоохранительной] системы. Назначили виновным конкретного чиновника, но не покарали его подельников, не почистили и не оздоровили систему. Сплошная показуха", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Боромангнаев.

Арест Ланцанова можно было бы назвать событием года, "если бы после его ареста правоохранительные органы задержали еще ряд лиц, занимающих руководящие посты в республике", согласен главред газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев. "А так… Поначалу всплеск интереса, конечно, был. Но когда стало ясно, что на этом все закончится, этот интерес пропал", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

Правозащитник и публицист Семен Атеев вообще не считает, что этот арест стал значимым событием для республики.

"Многие ожидали, что после такого чудовищного скандала последуют кадровые решения. Как минимум, председатель правительства республики должен был быть отправлен в отставку. По крайней мере, так было бы в нормальном обществе... У нас ничего этого не произошло. Поэтому арест Ланцанова нельзя назвать ни свидетельством очищения системы, ни событием года", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Семен Атеев.

Приговор по делу о смерти заключенного в Элисте

12 июля суд приговорил к лишению свободы семерых сотрудников элистинской ИК-1, признав их виновными в смерти осужденного Дмитрия Батырева в 2015 году и избиении заключенных.

"Процесс в целом вызвал заметный резонанс в обществе. Преимущественно в Элисте, но я обсуждал это дело и с жителями районов. Многие были удовлетворены решением суда. Но тех, кто внимательно следил за этим делом, конечно, приговор разочаровал – как и родственников Батырева. Двоим фигурантам, по сути, удалось избежать наказания", - сказал журналист Валерий Бадмаев.

По мнению Семена Атеева, судебное решение по делу о смерти Батырева в 2017 году вызвало в Калмыкии наибольший резонанс. "Учитывая, как устроена наша судебная система, как она себя ведет, когда к уголовной ответственности привлекают сотрудников правоохранительных органов, сам факт, что процесс состоялся и суд вынес по этому делу обвинительный приговор – уже хорошо", - высказал свое мнение Семен Атеев.

источник: корреспонденты "Кавказского узла"