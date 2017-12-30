За что волонтеры Юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального

После выдвижения светской львицы и журналистки Ксении Собчак на пост президента России в регионах развернулась деятельность ее штабов и волонтерских групп. Чего ждать от «кандидата против всех», чем она привлекательнее Путина и Навального, «Кавказский узел» выяснял у сторонников и волонтеров Собчак в Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Сочи и Волгограде. Противникам и оппонентам Ксении тоже было, что рассказать о Собчак.

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Волонтеры Собчак протестуют, но не хотят штрафов и арестов Волонтерам и работникам штабов Ксении Собчак1импонирует ее позиция о мирном и законном протесте. Активисты считают, что в отличие от Навального, у Собчак больше шансов занять пост президента России — она не призывает своих сторонников выходить на незаконные митинги и «зарабатывать» штрафы и аресты. Офицер запаса, юрист, волонтер ростовского штаба Николай Кладовой, пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что в начале 2017 года принимал активное участие в работе штаба Навального2в городе, но позднее перешел в группу поддержки Ксении Собчак. У Навального есть проблемы с выдвижением. У Собчак такой проблемы нет. Она сделала заявление, что не допустит дробления демократического оппозиционного фронта, и мне это нравится пояснил свой выбор Николай Кладовой. Он также рассказал, что несколько лет оказывает правозащитную помощь местным жителям, и в штаб Ксении Собчак пришел с желанием продолжить эту работу.

Волонтер ростовского штаба Ксении Собчак Николай Кладовой. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

К нам обращаются в основном погорельцы и граждане, пострадавшие от полицейского, чиновнического и судебного произвола пояснил Николай Кладовой, подчеркнув, что «безусловно верит» обещаниям Собчак. Слежу за ее политической деятельностью с 2012 года. Я тогда наблюдал за ее политическим рождением: из блондинки в шоколаде она превратилась в субъект политики отметил Николай Кладовой. По его словам, родственники и друзья поддерживают его политические взгляды. В этом городе Ксению Собчак, в основном, поддерживают «политически умеренные граждане», пояснила корреспонденту «Кавказского узла» глава ростовского штаба Собчак Анастасия Шевченко. Приходят люди, которые раньше голосовали за Путина постоянно. Вполне обеспеченные, живут нормально. Услышав ее телевыступления, приходят (в штаб), говорят — мы готовы ее поддержать, поставить подписи. Это также студенты, не готовые выходить на несанкционированные акции протеста. Они видят, что что-то не так происходит в стране, но не готовы получать штрафы, быть выкинутыми из университета. И они приходят к нам помогать, хотят быть вовлеченными в этот процесс, потому что это будет совершенно новая выборная кампания заметила Анастасия Шевченко.

Работа ростовского штаба Ксении Собчак (Анастасия Шевченко — справа). Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

26-летняя сотрудница штаба Алиса Васильева, курирующая сбор подписей за выдвижение кандидата в ростовском штабе Собчак, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» о том, что ранее читала лекции в штабе Навального. Однако, по ее словам, ей не все нравится в деятельности Алексея Навального. «Он склонен к несанкционированным акциям. Не все люди, поддерживающие оппозиционные движения, готовы пойти на прямое нарушение закона — на аресты и штрафы. Вот такие люди и приходят в стан Собчак. Ее позиция мягче, чем у Навального, который строит из себя жертву, и тянет за собой сторонников. А жертвами многие быть не хотят», — пояснила Васильева. Несмотря на штрафы за участие в несогласованных акциях протеста, негативное отношение к их деятельности родственников и друзей, молодые люди, поддерживающие Навального, надеются, что смогут «переломить ситуацию» и решить не только проблемы своих регионов, но и общероссийские проблемы. Многие сторонники оппозиционера из Астрахани, Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя, с которыми поговорил корреспондент «Кавказского узла», готовы приехать на общероссийские акции Навального в Москве и других городах страны, отмечается в материале «Кавказского узла» «Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?».

Хороша для политического старта Некоторые волонтеры рассказали «Кавказскому узлу», что рассматривают работу в штабе Ксении Собчак в Ростове-на-Дону как опыт в политике и не видят особого различия во взглядах Собчак и Навального. Волонтер штаба Собчак в Ростове-на-Дону 19-летний студент туристического колледжа Максим Попов заявил, что чувствует ответственность за ситуацию в стране и хочет внести свой вклад в развитие российской демократии. При этом молодой человек не смог объяснить, в чем же разница между позициями Алексея Навального и Ксении Собчак.

Волонтер ростовского штаба Ксении Собчак Максим Попов (на переднем плане). Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Я вижу в ней (в Ксении Собчак) лидера. Если она не станет президентом, то сможет занять какой-нибудь серьезный пост в правительстве страны. А в штабе, я думаю, смогу приобрести опыт политической и предвыборной работы, и соответствующие знания отметил волонтер. По словам Максима Попова, он не встретил поддержки у своих родственников. Это не тот выбор, сказали мои родственники. Друзья к моему решению отнеслись доброжелательно, но волонтерами быть отказались рассказал Максим Попов. Еще один волонтер Собчак в Ростове-на-Дону девятнадцатилетний студент Южного федерального университета Владимир Горковенко заявил, что он как студент факультета PR-менеджмента интересуется политикой с научной точки зрения. Был в штабе Навального летом. Сейчас я волонтер в штабе Собчак. Не вижу в этом сидении на двух стульях ничего страшного. Я и в штабах партий «Яблоко» и «Единая Россия» побывал, но там нам, похоже, не рады. В штабе Собчак у меня много друзей, поэтому я в основном там. Да. Личностные отношения для меня играют большую роль, чем какие-то политические пристрастия заявил Владимир Горковенко.

Волонтер ростовского штаба Владимир Горковенко. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

По словам Горковенко, мнение родителей о своей деятельности он учитывает, но не принимает слишком близко к сердцу. Мама в курсе моей волонтерской деятельности. Но я считаю себя вправе не рассказывать ей подробности моей работы здесь. С отцом мы общаемся о политике. Он имеет оппозиционные взгляды, но верит в теории заговора. Поэтому общаюсь с ними на эту тему редко сказал Владимир Горковенко. Волонтер штаба Собчак в Ростове-на-Дону Андрей попросил не называть его фамилию и место учебы, заявив, что раньше не принимал участие в политической жизни. Навальному я симпатизировал, но в работе его штаба участие не принимал. С появлением Собчак на политическом горизонте я стал следить за политической жизнью в тех моментах, которые она затрагивала. Я сейчас в стадии формирования своей политической позиции. Не хочу быть пассивным наблюдателем. Хочу наработать какой-то опыт политического волонтерства в штабе. Думаю, это будет полезно и мне, и нашему гражданскому обществу заявил Андрей.

Волонтер ростовского штаба Ксении Собчак Андрей. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

При этом «собчаковцы» сталкиваются не только с поддержкой. За месяц после открытия штаб сменил три адреса, так как хозяева помещений отказывают в аренде. «Боятся. Повредят окна или двери, или сожгут (противники Собчак. — прим. „Кавказского узла“). В общем, что только не говорили. Это помещение мы нашли только с третьего раза», — рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Анастасия Шевченко, отметив, что силовики и представители властей уже несколько раз приходили с проверками. По словам начальника штаба, с момента открытия на сайте Собчак «Кандидат против всех» зарегистрировались более 1900 жителей Ростовской области. Во время волонтерского сбора 20 декабря более 50 человек захотели участвовать в работе штаба, подчеркнула она.

Минводы и Сочи: штабов нет, но очень хочется В Ставропольском и Краснодарском краях штабов Собчак пока нет, но созданы волонтерские группы, готовые их открыть. По словам активистов, они ведут переговоры с московским штабом. С именем и программой Ксении Собчак ее сторонники в этих регионах связывают решение проблем здравоохранения, безработицы, ветхого и аварийного жилья, дороговизны жизни. По мнению членов инициативных групп, Собчак, благодаря своей медийности и знакомствам с руководством страны, может способствовать быстрому изменению сложившейся ситуации.

Жители Сочи на чужом празднике жизни Члены инициативной группы в Сочи получили от ее московского штаба принципиальное согласие на создание предвыборного штаба, заявил лидер группы Александр Бабошин.

Лидер сочинской инициативной группы Александр Бабошин. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

На предвыборном сайте Собчак зарегистрировано более 1700 жителей Краснодарского края, из них не менее 600 сочинцев, утверждает Бабошин. По словам Бабошина, среди его знакомых многие работают в московском штабе Ксении Собчак, что стало определяющей причиной в его решении включится в предвыборную работу на стороне этого политика. Я заинтересовался проектом. А когда штаб возглавил Игорь Малашенко, я понял, что хочу действенно им помочь. Встретился с ними, договорились открыть в Сочи штаб. Я вижу форс-мажоры и сложности этого экспресс-проекта сказал Александр Бабошин. При этом он заявил, что «уважает выбор Собчак». «Хорошо, что у нее хватило амбиций и силы воли, чтобы выйти на этот политический подиум. И я ее за это уважаю и готов ей помочь», — сказал лидер сочинской инициативной группы. Член инициативной группы в Сочи Елена Бокачева живет в городе 26 лет. Она предприниматель, кандидат экономических наук. Женщина также готова часть своего личного времени посвятить работе в штабе Ксении Собчак. Как только она заявила о своем решении принять участие в президентской гонке, мне ее идея сразу понравилась. Я наблюдала за ее работой, за ее проектами. У нее есть соответствующее образование. Ксения — интересная медийная фигура. У нее есть все основания, чтобы стать президентом подчеркнула Елена Бокачева.

Член сочинской инициативной группы Елена Бокачева. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

По мнению Елены Бокачевой, Ксения Собчак с ее авторитетом и возможностями могла бы помочь с решением проблем Сочи, таких как безработица, сезонность работ, жилищно-коммунальные проблемы, дороговизна. Местные жители как бы находятся на чужом празднике жизни. Наш город должен быть не только олимпийским центром и второй столицей страны. В нем должно быть комфортно и простым людям — его жителям. Думаю, Ксения Собчак сможет обратить внимание властей на сочинские проблемы сказала Елена Бокачева.

Минеральные Воды: старые дома, нет нормальной поликлиники и работы В Минеральных Водах также есть инициативная группа из 10 человек, которые предложили Ксении Собчак свою помощь в организации предвыборного штаба. Однако переговоры с москвичами пока не увенчались успехом — ответ не получен. Лидер минераловодской инициативной группы Игорь Манаенко — бывший военный летчик, возглавляет юридическую фирму. Одной из главных проблем города считает отсутствие диалога местной власти с обществом.

Лидер инициативной группы в Минеральных Водах Игорь Манаенко. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Нет опытного хозяйственника у нас. Хозяина города нет заявил корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Манаенко, отметив, что молодежь уезжает из города. Он считает, что Ксения Собчак могла бы исправить ситуацию, и власть в Минераловодском городском округе могла бы «оздоровиться». Мне нравится ее подход, ее политические амбиции. На Руси давно не было женщины-руководителя считает Манаенко. Симпатия к Ксении Собчак возникла во время трансляции в телепередачах разговора телеведущей с президентом Владимиром Путиным, заявила корреспонденту «Кавказского узла» член инициативной группы в Минеральных Водах гирудотерапевт, биохимик Виктория Манаенко.

Член инициативной группы в Минеральных Водах Виктория Манаенко. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Задавая ему острые прямые вопросы, Ксения озвучила правду, которую хочет услышать наш народ. А правда эта для наших властей крайне неприятная. Поэтому я и решила не просто ее поддержать на выборах, но и помочь в ее предвыборной кампании пояснила она. Виктория Манаенко назвала основную проблему, которая, по ее мнению, в первую очередь должна быть решена будущим президентом в ее городе — состояние детского здравоохранения. Новую городскую детскую поликлинику второй год открыть не могут. В старой поликлинике 1947 года постройки — полы проваливаются. Врачей узких специальностей крайне мало. Никто за низкие зарплаты не хочет тут работать. Уезжают в другие регионы. Работают старые врачи. По полису лечиться невозможно. Очереди на месяцы вперед. Нужно стимулировать врачей — повышать им зарплаты, решать их жилищные проблемы сказала Виктория Манаенко.

Детская городская поликлиника Минвод (построена в 1947 году). Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Сторонник Собчак 43-летний Сергей Масленников заявил, что второй месяц пытается найти работу в Минеральных Водах. По его словам, вакансии есть, но зарплаты предлагают ниже 18 тысяч рублей в месяц. В Минераловодском городском округе одной из острых проблем является «скрытая» безработица3. Зарплаты низкие — подработок в городе нет, говорит он. Посмотрел выступления Собчак. Подумал, что она сможет нашу проблему решить. Мудрый человек. Общается с сильными мира сего. Донесет до руководства страны нашу беду. Не на кого больше надеяться пояснил Масленников.

Член инициативной группы в Минеральных Водах Сергей Масленников. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Поддерживаю Ксению Собчак. Думаю, она сможет решить наши проблемы. Например, проблема ветхости и аварийности нашего жилого фонда. Не понятно, как распределяются средства программы по капитальному ремонту. Но деньги в дома явно не доходят заявил член инициативной группы, 30-летний руководитель одной из управляющих компаний города Минеральные Воды Виталий Липихин. По словам Липихина, в городе много старых разрушающихся домов. Проблему нужно кардинально решать. Управляющие компании бессильны из-за недостатка средств. А жители даже на экспертизу технического состояния своих домов не могут деньги собрать — до 100 тысяч рублей стоимость такой экспертизы доходит. Вот и получается замкнутый круг. Надеюсь, Собчак сможет разрешить этот вопрос сказал Виталий Липихин.

Член инициативной группы в Минеральных Водах Виталий Липихин. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

При этом, согласно ответу на запрос «Кавказского узла» в пресс-службу администрации Минеральных Вод, программа капитального ремонта существует, и по ней идут расходы. В 2015-2016 годах на капремонт многоквартирных домов потратили более 50 млн рублей. Были отремонтированы более 22804 квадратных метров, на которых живут 828 человек.

Работать за деньги и без них Любая работа должна быть оплачена, уверен член инициативной группы в Сочи Дан Гусельников. Он отметил, что не намерен работать в штабе Собчак бесплатно. При этом глава ростовского штаба заявила, что руководит штабом Собчак «абсолютно бескорыстно». Дан Гусельников, 39-летний предприниматель, юрист, многодетный отец и член инициативной группы в Сочи, добивающейся открытия штаба в городе, четко высказал корреспонденту «Кавказского узла» свою позицию по поводу работы в штабе Собчак — бесплатно работать не будет.

Член сочинской инициативной группы Дан Гусельников. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Я думаю, что любая работа должна оплачиваться. Это мое искреннее убеждение. Если человек профессионал своего дела, то и оплата должна быть соответствующая. Я готов уйти на работу в штабе на полную нагрузку. Уделю три месяца работе в штабе. Опыт такой работы у меня есть. И на «Единую Россию» работал, в том числе. Жена будет нашим бизнесом заниматься в это время сказал Гусельников. При этом он заметил, что о размере заработной платы он пока ничего не знает. В случае, если она его не устроит — работать в штабе не будет. Работать без денег я на Ксению Собчак не буду. Но я останусь ее сторонником, поставлю за нее свою подпись на выборах пояснил Дан Гусельников. В свою очередь руководитель ростовского штаба Собчак Анастасия Шевченко, имеющая высшее лингвистическое образование, опыт работы старшим инспектором в региональной избирательной комиссии области и координатором отдела продаж в коммерческой компании, заявила, что работает в штабе на «бескорыстной основе». У меня была там (в коммерческой компании) хорошая зарплата. И я уволилась, перешла сюда. Многие мои знакомые крутят у виска. Потому что это на четыре месяца и потом ... Финансово я здесь совсем не выигрываю. Это первая выборная настоящая кампания. Мне кажется, что другого шанса у меня может не быть — стать частью этого большого мероприятия. И мне кажется, я смогу все достойно организовать здесь. Я их не подведу. Им нужны надежные люди в регионах заявила Анастасия Шевченко. Политические оппоненты Ксении Собчак в мотивах волонтеров видят только деньги. Нет у Собчак никаких шансов. Результат на выборах будет в пределах статистической погрешности. Так что ребята, которые решили в Сочи штаб создать, наверняка это понимают заявил корреспонденту «Кавказского узла» член сочинского отделения Общероссийского народного фронта Илья Ефин, полагая, что здесь и есть доказательство корыстного мотива. Примерно о такой же мотивации волонтеров говорит руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Минераловодского городского округа Анна Кропачева. Исключительно вижу здесь корысть. Ксения Собчак не является народным героем. У нее здесь нет идейных сторонников. Как только появляется возможность кому-то нагреть руки на каких-то деньгах, всегда находятся люди, которые с радостью готовы предложить свои услуги сказала Анна Кропачева.

Глава фракции КПРФ в Совете депутатов Минераловодского городского округа Анна Кропачева. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Полуоткрытый штаб в Волгограде: волонтеров не видно, но есть политолог Штаб Ксении Собчак в Волгограде на момент визита корреспондента «Кавказского узла» 27 декабря еще официально не начал свою работу, однако на месте уже были его сотрудники и приходили люди, чтобы поставить подписи за Собчак. Штаб на улице Комсомольская, 3 расположился в помещении пресс-центра «Волга-пресс» торгового центра «Диамант». Он был официально открыт 29 декабря, однако уже на момент визита корреспондента «Кавказского узла» — 27 декабря — в штабе работали три сотрудника.

Сотрудник волгоградского штаба Николай Шамеев. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

По его словам, на постоянной основе в штабе работают три сотрудника и один юрист, действенную помощь штабу готовы оказать 55 волонтеров. На сайте Ксении Собчак зарегистрировалось более пятисот жителей Волгоградской области, утверждает сотрудник штаба Николай Шамеев. По его словам, по плану волгоградский штаб должен собрать не менее 2,5 тысячи подписей в поддержку кандидата Ксении Собчак. У волонтеров разная мотивация. Все приходят к нам по собственным убеждениям. Некоторые нам сами позвонили и предложили свою помощь. Остальным звонили мы. Телефоны брали на нашем сайте. Среди волонтеров есть те, кто готов ходить, собирать подписи, есть и те, кто этого делать по каким-то причинам не может, но готов агитировать за Собчак. Всех их мы трижды проинструктировали на прошлой неделе рассказал Николай Шамеев. Поговорить с волонтерами корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. По словам сотрудника штаба Роберта Асатурова, в штабе с добровольными помощниками можно поговорить, начиная со дня его открытия. Во время общения корреспондента «Кавказского узла» с сотрудниками штаба в помещение зашел волгоградский политолог Александр Сайгин. Он решил поставить свою подпись за Ксению Собчак.

Политолог Александр Сайгин (слева) и сотрудник штаба Роберт Асатуров. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

В области есть тихий скрытый протест. Навальный в гонке участвовать не может и предлагает не голосовать. Собчак же, наоборот, говорит — идите на выборы, покажите свой протест. Чем шире этот протест будет, тем быстрее можно показать, какие проблемные точки есть. Другое дело — может ли правильный месседж подобрать волгоградский штаб? заявил Александр Сайгин.

Дагестан и Ингушетия — объявились, но не открылись 7 декабря «Махачкалинские известия» и издание «Ингушетия» со ссылкой на руководителя региональной сети штабов Собчак Тимура Валеева сообщили, что в этих республиках будут предвыборные штабы Собчак. Утверждалось, что при содействии партии «Гражданская инициатива» штаб в Дагестане возглавил председатель Национально-культурной автономии дидойцев Магомед Магомедов, штаб в Ингушетии — бывший председатель кооператива «Экажево» Ахмет-хан Хидриев. Позднее сотрудник московского штаба Ксении Собчак Александр Белоновский заявил «Кавказскому узлу», что открытия предвыборных штабов в Дагестане и Ингушетии не было и не планируется. Ни в Ингушетии, ни в Дагестане штабов нет и не будет. Там есть отделение партии «Гражданская инициатива», но это к нашей президентской кампании не имеет отношения. Возможно, подписи будут помогать собирать, но штабов не будет пояснил он. На Кавказе предвыборные штабы Ксении Собчак могут возникнуть только с позволения властей, считает руководитель ингушской правозащитной организации «Машр», автор блога на «Кавказском узле» Магомед Муцольгов.

Магомед Муцольгов

Желающих у нас нет. Штабы Собчак зарегистрируют добровольно-принудительно, если власти дадут такое указание сказал Магомед Муцольгов корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, у народов Кавказа преобладают консервативные взгляды. Образ гламурной львицы, ведущей программу «Дом-2», не вызывает симпатии у подавляющего большинства наших людей. Ксения Собчак авторитетом на Кавказе не пользуется, поэтому сомнительно, что добровольно кто-то захочет работать в ее штабе полагает Муцольгов.

Оппоненты симпатизируют и ругают Собчак Ксения Собчак прежде всего журналист, а не политик, и вряд ли сможет выиграть выборы, считают политические оппоненты Собчак. Однако часть из них отмечает, что Ксения Собчак и поддерживающие ее волонтеры быстро учатся и, несмотря на проигрыш этих выборов, могут стать серьезной политической силой в будущем.

Глава Сочинского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Радин. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Шансы Собчак на президентских выборах — «очень низкие», уверен председатель Сочинского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Радин. Она — прежде всего журналист. Взыграли амбиции, решила стать президентом страны. Россией руководили и женщины, но у Собчак небольшие шансы на это уверен Олег Радин. «Спектаклем» и «пиар ходом» для того, чтобы сделать явку на выборах президента, назвал участие Ксении Собчак в президентской гонке руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Глава фракции «Справедливая Россия» в парламенте Ростовской области Сергей Косинов. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Иной точки зрения придерживается секретарь первичной организации КПРФ в Ростове-на-Дону Николай Ларин. По его мнению, Ксению Собчак «нужно воспринимать, как достойного соперника на выборах». По результатам сбора подписей она пройдет — 100% и результат на выборах будет не самый худший. У нее лозунг, который она придумала — «Против всех» — достоин уважения. Мое личное отношение к ней — она учится, тренируется. К выборам 2024 года она будет уже совсем иным человеком и политиком, если продолжит в том же духе заявил Николай Ларин.

Николай Ларин — член ростовского регионального отделения КПРФ. Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

По мнению ростовского коммуниста, активисты и волонтеры городского штаба Собчак «приобретают богатый опыт выборной работы». Люди тренируется. Это впервые в их жизни — настоящий штаб в предвыборной гонке. К марту они достигнут определенных результатов похвалил сотрудников и волонтеров ростовского штаба Собчак Николай Ларин. Симпатии к активистам ростовского штаба Ксении Собчак испытывает и заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Мария Кривенко. В Ростове есть костяк активистов, которые время от времени могут к какой-то партии примыкать. Мы находим общий язык. Я уверена в искренности их намерений и взглядов отметила Мария Кривенко. При этом она раскритиковала политические амбиции Ксении Собчак. По мнению Марии Кривенко, Собчак лозунгом «Против всех» подрывает авторитет выборов и «вводит избирателей в заблуждение, что сыграет на руку существующей власти».

Мария Кривенко, член ростовского отделения партии «Яблоко». Фото Вячеслава Ященко для «Кавказского узла»

Собчак и Навальный — такие разные сторонники Сторонники Ксении Собчак, с которыми пообщался корреспондент «Кавказского узла», говорят о своих оппозиционных взглядах. По данным сотрудников штабов, к ним приходят люди хорошо зарабатывающие, респектабельные, которые недовольны сложившейся ситуацией, но не желающие активно протестовать на улицах. Также костяк протестного движения Собчак составляют молодые люди, не желающие быть отчисленными из учебных заведений за акции протеста. Прошлое Собчак ее сторонников не пугает, а некоторые считают ее медийность — порой скандальную — скорее плюсом, чем минусом, потому что через популярность и знакомства с представителями власти Собчак могла бы быстрее донести до нужных людей проблемы в регионах, даже если не станет президентом. Устные оценки волонтеров сильно отличаются от сентябрьских исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и декабрьского опроса «Левада-Центр». Согласно опросу ВЦИОМ, имя Ксении Собчак знакомо 95% опрошенных, 60% из них оценивают Собчак отрицательно и 21% — положительно. В 2012 году ответ «хорошо знаю» Ксению Собчак давали 57% опрошенных, в 2015 году уже 72%. При этом в 2012 году «скорее отрицательно» к Собчак относились 57% от тех, кто ранее слышал о ней, а в 2015 году 60%. И только 4% опрошенных, из тех, кто знаком с понятием «внесистемная оппозиция», в 2016 году отнесли Собчак к оппозиционерам. Алексея Навального же сочли представителем внесистемной оппозиции 15% респондентов. При этом, согласно опросу проведенному «Левада-Центр» 1-5 декабря, только 1% респондентов готовы голосовать за Ксению Собчак. А за Владимира Путина, на момент опроса еще не объявившего о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, готовы были отдать свои голоса 61% респондентов.

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Практически все опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» сторонники Ксении Собчак и часть их оппонентов высказали общую мысль: за журналисткой готовы идти люди, придерживающиеся оппозиционных взглядов, но не готовые, как волонтеры Алексея Навального, участвовать в несогласованных акциях протеста и нести за это административную и уголовную ответственность. Собчак, таким образом, может объединять в своих рядах умеренные оппозиционные силы юга России.