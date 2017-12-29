29 декабря 2017, 15:48

Власти отчитались о жилищных выплатах ростовским погорельцам

Администрация Ростова-на-Дону одобрила первые 10 заявлений от пострадавших при августовском пожаре, двум семьям уже оплачены новые квартиры, сообщил сегодня представитель мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября администрация Ростова-на-Дону сообщила о начале подготовки документов на выдачу жилищных сертификатов погорельцам. 11 октября суд признал 50 человек постоянными жителями сгоревших домов. 19 декабря гордума освободила погорельцев от выплаты налога на имущество за 2016 год.

Жилой квартал сгорел в Пролетарском районе города 21-22 августа. Погиб один местный житель, еще семеро были госпитализированы. 163 дома определены к сносу, 23 решено восстановить. Из федерального бюджета погорельцам были выделены 79,125 миллиона рублей.

Мэрия Ростова-на-Дону получила 10 заявлений от погорельцев, собравших необходимые документы и готовых приобрести жилье, сообщил сегодня директор департамента строительства городской администрации Андрей Дикун.

"Все они рассмотрены и удовлетворены. Двум семьям уже подобраны и оплачены новые квартиры. Прием заявления продолжается", - приводит его слова ТАСС.

Заявления на предоставление мер соцподдержки принимаются от погорельцев в администрациях Кировского и Пролетарского районов, говорится в сообщении, размещенном 28 декабря на сайте мэрии.

Материалы о крупном пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" опубликован видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".

Примечание:

"Ростовские власти отчитались о выплатах компенсаций 263 погорельцам", "6,1 миллиона рублей собраны на помощь ростовским погорельцам", "Глава района в Ростове-на-Дону уволился после крупного пожара".

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