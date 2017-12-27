27 декабря 2017, 13:01

Юристы и правозащитники сочли прецедентом повторный приговор Стенину

Случай астраханского активиста Игоря Стенина, признанного виновным после того, как Верховный суд России настоял на прекращении его дела, назвали исключительным опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По их мнению, активисту следует обратиться в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд России обязал президиум Астраханского облсуда рассмотреть кассационную жалобу на приговор Игорю Стенину, после чего 30 мая президиум областного суда отменил приговор и прекратил дело за отсутствием состава преступления. Стенин был освобожден из колонии-поселения, однако замгенпрокурора Леонид Коржинек оспорил это решение, и 9 ноября Верховный суд России вернул дело Стенина апелляционной инстанции. 21 декабря Астраханский облсуд оставил в силе приговор активисту.

Игорь Стенин был осужден на два года колонии-поселения 16 мая 2016 года за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (распространение призывов к экстремизму). По версии защиты, Стенин был осужден за комментарий другого пользователя под его записью.

Ситуацию с приговором Игорю Стенину сочла уникальным юрист фонда "Общественный вердикт" Светлана Тореева. "В моей практике таких случаев не было, но в теории такое не исключается", - сказала 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла" Тореева.

Скорее всего, Стенин вернется в колонию-поселение и будет отбывать оставшийся срок лишения свободы, предположила она, уточнив, что затруднительно делать прогноз, не видя апелляционного определения суда.

Сейчас Стенин, по ее мнению, вправе обжаловать судебное решение в кассационной инстанции регионального суда. "Можно параллельно подавать жалобу в ЕСПЧ", - уточнила Светлана Тореева.

Директор правозащитного центра "Сова", эксперт по вопросам религии, национализма и ксенофобии Александр Верховский также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на его памяти "похожих случаев не было".

В практике "Совы", по его словам, тоже не встречались случаи, когда Верховный суд вставал на сторону уже осужденного человека, что позволило бы затем оправдать его в суде низшей инстанции. "Учитывая современные реалии, тот факт был совершенно удивительным", - сказал Александр Верховский.

По предположению правозащитника, Стенину не придется заново отбывать срок, который он уже провел в колонии-поселении. "Надо будет досиживать тот срок, который, так сказать, недосижен. Но Стенину, разумеется, надо обжаловать судебное решение далее. Есть Верховный суд, к которому можно апеллировать", - сказал Верховский.

Игорю Стенину имеет смысл повторно обратиться в ЕСПЧ, сказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист организации "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова.

Ранее защита Стенина направила жалобу на приговор в ЕСПЧ. Правозащитный центр "Мемориал" счел уголовное преследование Стенина политически мотивированным. По оценке правозащитников, следствие, прокуратура и суд "проявили крайнюю степень пристрастности и необъективности".

Ольга Гнездилова пояснила, что в ее практике дел, аналогичных делу Стенина, не было, и не припомнила случаев, когда уже осужденный человек после вмешательства ВС России был освобожден, а затем вновь признан виновным.

Напомним, что Игорь Стенин был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2015" за то, что не испугался преследований и отстаивал свою гражданскую позицию. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована также биография Игоря Стенина.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"