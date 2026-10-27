Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После введения новых правил школьной формы в Азербайджане учениц в головных платках перестали допускать к занятиям. Верующие и правозащитники считают это ограничением свободы вероисповедания и права на образование, их протесты стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах.

В рубрике "Нормативные акты" на "Кавказском узле" опубликованы полные тексты постановлений Кабинета министров Азербайджана о новых требованиях к одежде школьников и педагогов .

Предложение Ирана

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф призвал азербайджанских девушек и женщин, сталкивающихся в своей стране с ограничениями на ношение хиджаба, продолжить обучение в Иране, сообщило агентство Mehr cо ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

По данным иранского агентства Tasnim, министр науки, исследований и технологий Ирана Хоссейн Симайи Сарраф 22 октября пригласил азербайджанских девушек, сталкивающихся с ограничениями из-за ношения хиджаба, продолжить обучение в иранских университетах. В видеообращении он заявил о готовности страны обеспечить им условия для получения образования.

В ответ Министерство науки и образования Азербайджана назвало "неуместным" приглашение учиться в Иране девушек, сталкивающихся с ограничениями из-за хиджаба, и расценило это как вмешательство во внутренние дела страны. Ведомство призвало Тегеран сосредоточиться на собственных проблемах, в том числе отсутствии образования на азербайджанском языке для этнических азербайджанцев Ирана. По мнению аналитика Turan Тапдыга Фархадоглу, подобные предложения направлены на дискредитацию светского Азербайджана.

Школьный протест

17 октября 2026 года международная правозащитная организация призвала власти Азербайджана отменить ограничения на ношение хиджабов в школах и освободить задержанных участников мирных протестов. Правозащитники заявили, что запрет на посещение занятий в хиджабах нарушает права девочек на образование, свободу вероисповедания и самовыражение. Они также потребовали обеспечить доступ учениц и преподавательниц в учебные заведения и выразили обеспокоенность массовыми задержаниями протестующих и сообщениями об исчезновении активиста .

За протесты против недопуска учениц к урокам жителей Нахичевани братьев Мамедовых 16 октября 2026 года арестовали на 25 суток, а в Джалилабадском районе задержали более 10 человек, онит получили по 20 суток. Также начались увольнения учителей. Бакинскую учительницу Севиль Джаббарову уволили за отказ снять национальный платок, прикрыв это статьей Трудового кодекса о «несоответствии должности вследствие недостаточного профессионального уровня».

15 октября к 30 суткам ареста приговорен житель Апшеронского района Физули Гусейнов после пикета с требованием отменить запрет на ношение хиджабов в школах. Ранее его сын получил такое же наказание за протест против запрета.

14 октября 2026 года перестал выходить на связь активист Илькин Гусейнов, создавший онлайн-платформу для бесплатного обучения детей, которых не допускают к занятиям из-за ношения хиджаба. На платформе “Пусть Лейли идет в школу” предлагаются услуги учителей-волонтеров и открыты опции, по которым ученики могут выбрать себе педагогов по желаемому предмету.

В этот же день стало известно, что участница протестов из-за ограничений на ношение хиджаба в школах Шахизяр Гусейнова была арестована на четыре месяца, но спустя 48 часов была отпущена под домашний арест.

Аналитики, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что ограничения на ношение хиджаба могут усилить напряженность между государством и религиозной частью общества. Они предположили, что действия властей могут быть связаны с политическими опасениями - в частности, со стремлением предотвратить использование религиозного недовольства внешними силами.

13 октября 2026 года МВД Азербайджана сообщило о задержании 37 участников протестов против ограничений на ношение хиджаба в школах. Активисты утверждали, что задержанных было более 200. В тот же день появились сообщения о поджоге автомобиля директора школы в Гарадагском районе и четырех автомобилей в посёлке Масазыр. Пользователи также сообщали о проблемах с доступом к Instagram* и TikTok, однако связь этих сбоев с протестами не была подтверждена.

В этот же день стало известно, что житель Нахичевани Гудрат Абдуллаев был арестован на 25 суток после публикации ролика с критикой ограничений на ношение хиджабов в школах, а житель Апшеронского района Рафаэль Гусейнзаде получил 30 суток ареста за надпись на здании школы с протестом против запрета хиджабов.

12 октября учительницы нескольких бакинских школ провели занятия на улице в знак протеста против недопуска на уроки девушек в хиджабах. По данным правозащитницы Арзу Абдуллы, такие акции прошли, в частности, возле школ № 90, 130, 182 и 284. Ранее аналогичная акция состоялась у школы №69 в поселке Балаханы. В соцсетях также распространилось видео, на котором учительница в хиджабе ведет урок за пределами школы.

9 октября сообщалось о протесте учащихся школы №69 в Балаханы. Поступали также сведения о том, что девушек в хиджабах не допускали к занятиям в Джалилабаде и других населенных пунктах страны. Бакинское управление образования заявило о проверках и напомнило, что соблюдение школьных правил одежды относится к ответственности учебных заведений. По позиции ведомства, спорные вопросы должны рассматриваться педагогическими советами.

Родители рассказывали, что администрации школ требуют снять головной платок. В социальных сетях распространялись видео, на которых ученицы плакали после отказа допустить их в школу .

8 октября осужденный журналист Полад Асланов объявил голодовку в знак протеста против ограничений для учениц и учительниц, носящих хиджаб. Он заявил о нарушении конституционных прав и напомнил про гарантированную статьей 48 Конституции Азербайджана свободу совести. Ранее Асланов направил открытое письмо председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде, но ответа не получил. Семья Полада Асланова не имеет с ним связи с 12 октября, сообщила его супруга Гюльмира Асланова. 19 октября стало известно, что Асланова поместили в карцер.

25 сентября стало известно об аресте на 30 суток шиитского богослова Абгула Сулейманова. Перед задержанием он критиковал в соцсетях ограничения на ношение хиджаба в школах. Родственники связали арест с его публикациями; в сообщениях о деле не приводилось точных сведений о правовом основании задержания.

Что изменилось в правилах школьной формы

В июле 2026 года президент Ильхам Алиев подписал поправки в закон об общем образовании, закрепляющие требования к одежде учащихся и педагогов государственных школ . Требования обновленного закона были детально закреплены в официальных актах правительства.

21 сентября Кабинет министров Азербайджана принял постановление №309 , изменившее правила школьной формы в государственных общеобразовательных учреждениях. Оно запрещает дополнительные элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или противоречат принципу светского характера образования. Документ не содержит прямого упоминания хиджаба, однако после его принятия появились сообщения о недопуске девочек в головных платках к занятиям .

6 октября правительство утвердило отдельные требования к внешнему виду педагогов — постановление №325 . Оно предусматривает, что одежда работников государственных общеобразовательных учреждений должна соответствовать светскому характеру образования.

Принятые нормативные акты подчеркивают подчеркивают светский характер государственной системы образования. Власти объясняют унификацию одежды необходимостью поддерживать дисциплину и равенство учащихся. Депутат парламента Джейхун Мамедов заявил, что реформа призвана исключить из школьной среды различия, связанные в том числе с религией и социальным положением.

В постановлении слово "хиджаб" прямо не упоминается, но в социальных сетях и азербайджанских СМИ принятый документ стали трактовать как запрет на ношение мусульманского головного платка в школе. Сообщения о недопуске учениц к урокам усилили опасения верующих, что новая норма будет применяться именно таким образом.

Также правозащитники и родители обращают внимание на то, что постановление о форме не предусматривает отдельного наказания в виде недопуска к занятиям за ношение хиджаба, а практика, при которой ученица должна снять платок, чтобы попасть на урок, вызывает вопросы о законности ограничения доступа к образованию.

Религиозные деятели заняли неоднородную позицию. Теолог Турал Ирфан заявил журналистам, что постановление не запрещает хиджаб прямо, а утверждения о таком запрете используются для разжигания напряженности. Он призвал не представлять правила школьной формы как прямое ограничение ислама .

Протесты в Турции

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на Генассамблее ООН затронул тему исламофобии и осудил дискриминацию мусульманских женщин, включая запреты на ношение головных платков в учебных заведениях, однако Азербайджан при этом не упомянул .

Турецкие медиа, близкие к правящим кругам, начали жестко критиковать реформу образования Азербайджана и обвинять власти в нарушении прав мусульман. При этом СМИ провели параллели между действиями Баку и жестким запретом на хиджабы в самой Турции в конце 1990-х годов .

3 октября в Стамбуле прошла акция протеста у стен генконсульства Азербайджана. Демонстранты требовали от Баку отменить ограничения, призывая руководство Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана вмешаться в ситуацию и оказать давление на власти Азербайджана .

В дни этой медийной и общественной кампании президент Ильхам Алиев, выступая на съезде правящей партии "Ени Азербайджан", заявил, что никто не должен вмешиваться в образ жизни Азербайджана и указывать стране, как ей поступать .

7 октября официальный представитель правящей турецкой партии Омер Челик заявил, что группы, выступающие с нападками на Азербайджан в Стамбуле, не имеют никакого отношения ни к партии, ни к правительству Турции .

Предыстория конфликта

Споры о религиозной одежде в школах возникали задолго до поправок в правила школьной формы.

В апреле 2026 года JAMnews сообщало о случаях, когда учениц в хиджабах не допускали к занятиям, в частности в школе № 15 в Сумгаите. Тогда, как и сейчас, в нормативных актах не было прямого запрета на хиджаб, а ограничения связывали с толкованием требований к школьной форме .

В декабре 2010 года сотни жителей Баку вышли на акцию у министерства образования, протестуя против ограничений на ношение мусульманского головного платка. Непосредственным поводом стало заявление министра образования Мисира Марданова о необходимости соблюдать правила школьной формы, которые на практике исключали ношение мусульманского головного платка.

Участники требовали обеспечить право школьниц посещать занятия в хиджабах.

Позднее акции протеста верующих прошли в Гяндже, в Масаллы на юге страны, в поселке Нардаран. В последующие годы протесты продолжились. В мае 2011 года полиция разогнала акцию в Баку, а в октябре 2012 года вновь задерживала участников выступления у Министерства образования. Основным требованием оставалось право школьниц носить религиозный головной убор.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания