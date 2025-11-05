×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
12:02, 5 ноября 2025

Пользователи Facebook* поспорили о виновности карабахских лидеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в Азербайджане в военных преступлениях, следует приговорить к максимально суровому наказанию, заявили некоторые пользователи соцсети. Их оппоненты сочли следствие предвзятым.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября судья Бакинского военного суда объявил о завершении судебного следствия по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха. Вина подсудимых в преступлениях, которые совершались в течение 35 лет, доказана следствием, заявили 3 ноября прокуроры. Объемная обвинительная речь была готова заранее, уверена адвокат Сирануш Саакян.

Под судом находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Дом, поврежденный обстрелом в Степанакерте 8 октября 2020 года. Фото: Айк Багдасарян/Photolure via REUTERS Карабах: хроника войны-2020 и ее последствий

Публикация "Кавказского узла" о позиции прокуроров побудила пользователей Facebook* высказать свои мнения. К 11.55 мск под публикацией размещено 412 комментариев.

Авторы многих комментариев, позиционирующие себя как жителей Азербайджана, потребовали сурового наказания для подсудимых. "Только смертная казнь", - призвал, в частности, Borchert Mina.

"Получат по заслугам и даже мало будет, так как нет смертной казни. Жаль, что те палачи-исполнители, руки которых в крови, останутся безнаказанными... но от наказания кармы/Бога никто не уйдет!" - написал пользователь с ником "Необычный Человек".

"Чего тут доказывать. Я бы на месте прокурора требовал им максимум срока по азербайджанским законам… Они ответственны в массовых захоронениях азербайджанцев, которые после освобождения Карабаха находятся при строительстве дорог и домов", - заявил Qabil Əliyev. "Это должен знать и видеть весь мир", - согласился Nariman Guseinov.

С 2020 года до августа 2024 года на карабахских территориях, перешедших под контроль Азербайджана, были обнаружены 18 массовых захоронений, из которых были эксгумированы останки, принадлежащие предположительно 169 людям. Также предположительно останки 259 человек были обнаружены во время строительно-восстановительных работ. 149 погибших были идентифицированы и переданы семьям для захоронения.

"Бог всё видит. Поэтому они сидят и ответят за все", - заявила Vusala Mamedova. "Жаль, очень жаль, [что] смертную казнь отменили!" - написал Ильгар Гусейнов.

В свою очередь пользователи, позиционирующие себя как армян, сочли обвинение предвзятым. "Эти судьи забывают, что они [подсудимые] жили на своей территории, которая была автономией со своими правами и законами, которая имела право иметь своих административных лиц! И приписывать им незаконные действия - это просто беспредел азербайджанских правовых органов, навязать то, что было сфабриковано ими для обвинения!" - написала, в частности, Julietta Terian.

Вина этих людей лишь в том, что они армяне

"Легко что угодно "доказать", когда тебе не дают слово в оправдание. Цирк в самом своем расцвете", - заметила Victoria Grigoryan. "Вся вина этих людей лишь в том, что они армяне. А "дела" явно сфальсифицированы", - предположила Nina Davidyan.

"Истинный суд впереди. Все, кто осудил этих людей, и все, кто злорадствует, очень сильно пожалеют о том фарсе, что организовали!" - написала Валентина Кардумян.

Пол Гобл. Кадр видео канала Victims of Communism Memorial Foundation https://www.youtube.com/watch?v=B4kELSNdwPg
11:29 26.10.2020
Пол Гобл: обстрелы мирных городов усугубили карабахский конфликт
Артиллерийские и ракетные удары по азербайджанским городам объясняются стремлением спровоцировать ответные меры Баку, которые заставят Москву вмешаться и оказать поддержку Еревану, однако они лишь укрепили готовность Азербайджана отвоевать территории Нагорного Карабаха, рассказал "Кавказскому узлу" бывший советник Госсекретаря США Пол Гобл.

Напомним, и армянские, и азербайджанские военные в ходе 44-дневной войны обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Международным организациям следует проследить за ходом расследования военных преступлений, совершенных всеми сторонами карабахского конфликта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Автор: "Кавказский узел"

