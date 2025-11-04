Задержания протестующих в Тбилиси обернулись серией штрафов и арестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к штрафам и административным арестам горожан, задержанных на акции протеста у здания парламента. 71-летний Зураб Ментешашвили, обвиняемый по уголовной статье о перекрытии дороги, заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября, в 341-й день непрерывных протестов, активисты на некоторое время перекрыли движение по проспекту Руставели, после чего продолжили акцию на тротуаре. Как и в предыдущие дни, силовики задержали нескольких участников протестов.

В середине октября парламент Грузии принял поправки в закон, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

Четыре члена одной семьи приговорены судом к наказаниям

3 ноября Тбилисский горсуд признал 72-летнего Иосеба Хеошвили, который был одним из задержанных у здания парламента 30 октября, виновным в неподчинении сотруднику полиции и перекрытии проезжей части. Судья Звиад Цеквава приговорил Хеошвили к штрафу в 5000 лари (около 1850 долларов), сообщает "Интерпрессньюс".

В тот же день горсуд признал художника Ладо Цибахашвили виновным в совершении административного правонарушения – перекрытия проезжей части проспекта Руставели. Судья Нино Енукидзе приговорила его к восьми суткам административного ареста, пишет издание.

В свою очередь судья Торнике Кочкиани приговорил к восьми суткам ареста брата Ладо Цибахашвили - Гигу Цибахашвили, задержанного за перекрытие дороги, информирует Tbilisi life.

Мать братьев, учительница Манана Джавашили, приговорена к одним суткам ареста по аналогичному обвинению. Тот же судья Кочкиани, приговорил тётю братьев - учительницу с 40-летним стажем Эку Джавашили - к штрафу в 5000 лари по статье о перекрытии дороги.

Прокуратура требовала заключить под стражу и Эку Джавашвили, но адвокат женщины представил суду справку о том, что Эка Джавашвили имеет статус лица с ограниченными возможностями.

Нас изображают как опасных преступников

Гига Цибахашвили в суде подтвердил, что участвовал в протестах. "Да, я вышел на дорогу, я посчитал это правильным и вышел. Я увидел, что моя мама вышла, и я вышел, чтобы поддержать ее. Я не считаю то, что происходит в стране, адекватным... Нас из-за какой-то ерунды, просто потому, что власти это не нравится, сначала сажают по административным делам, а потом уже по уголовным... Нас изображают как опасных преступников. Я сделал то, что сделал, потому что считаю это правильным", - приводятся в публикации его слова.

31 октября сотрудники полиции задержали Зураба Ментешашвили за повторную блокировку дороги во время протеста. Ранее, 24 октября, он уже был арестован на семь суток за аналогичное нарушение. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении порядка проведения собраний.

Зураб Ментешашвили арестован по уголовному делу

71-летний Зураб Ментешашвили, задержанный по уголовной статье за повторное перекрытие дороги, по решению суда заключен под стражу. Этого требовала прокурор Маиа Жваниа, заявив, что Ментешашвили может совершить "новое преступление" или уничтожить доказательства либо скрыться от следствия.

В свою очередь адвоката Джано Чкадуа указал, что перекрытие дороги не является настолько опасным для общества действием, чтобы привлекать к уголовной ответственности. "Это механизм наказания не только против Ментешашвили, но и против тех людей, которые сегодня стоят на Руставели", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, в октябре, после принятия поправок в законы, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек.