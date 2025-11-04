×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:06, 4 ноября 2025

Задержания протестующих в Тбилиси обернулись серией штрафов и арестов

Полицейские задерживают участников протестов. Тбилиси, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Lorena Beria https://t.me/Tbilisi_life/43194

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к штрафам и административным арестам горожан, задержанных на акции протеста у здания парламента. 71-летний Зураб Ментешашвили, обвиняемый по уголовной статье о перекрытии дороги, заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября, в 341-й день непрерывных протестов, активисты на некоторое время перекрыли движение по проспекту Руставели, после чего продолжили акцию на тротуаре. Как и в предыдущие дни, силовики задержали нескольких участников протестов.

В середине октября парламент Грузии принял поправки в закон, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

Четыре члена одной семьи приговорены судом к наказаниям

3 ноября Тбилисский горсуд признал 72-летнего Иосеба Хеошвили, который был одним из задержанных у здания парламента 30 октября, виновным в неподчинении сотруднику полиции и перекрытии проезжей части. Судья Звиад Цеквава приговорил Хеошвили к штрафу в 5000 лари (около 1850 долларов), сообщает "Интерпрессньюс".

В тот же день горсуд признал художника Ладо Цибахашвили виновным в совершении административного правонарушения – перекрытия проезжей части проспекта Руставели. Судья Нино Енукидзе приговорила его к восьми суткам административного ареста, пишет издание.

В свою очередь судья Торнике Кочкиани приговорил к восьми суткам ареста брата Ладо Цибахашвили - Гигу Цибахашвили, задержанного за перекрытие дороги, информирует Tbilisi life.

Мать братьев, учительница Манана Джавашили, приговорена к одним суткам ареста по аналогичному обвинению. Тот же судья Кочкиани, приговорил тётю братьев - учительницу с 40-летним стажем Эку Джавашили - к штрафу в 5000 лари по статье о перекрытии дороги.

Прокуратура требовала заключить под стражу и Эку Джавашвили, но адвокат женщины представил суду справку о том, что Эка Джавашвили имеет статус лица с ограниченными возможностями.

Нас изображают как опасных преступников

Гига Цибахашвили в суде подтвердил, что участвовал в протестах. "Да, я вышел на дорогу, я посчитал это правильным и вышел. Я увидел, что моя мама вышла, и я вышел, чтобы поддержать ее. Я не считаю то, что происходит в стране, адекватным... Нас из-за какой-то ерунды, просто потому, что власти это не нравится, сначала сажают по административным делам, а потом уже по уголовным... Нас изображают как опасных преступников. Я сделал то, что сделал, потому что считаю это правильным", - приводятся в публикации его слова.

31 октября сотрудники полиции задержали Зураба Ментешашвили за повторную блокировку дороги во время протеста. Ранее, 24 октября, он уже был арестован на семь суток за аналогичное нарушение. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении порядка проведения собраний.

Зураб Ментешашвили арестован по уголовному делу

71-летний Зураб Ментешашвили, задержанный по уголовной статье за повторное перекрытие дороги, по решению суда заключен под стражу. Этого требовала прокурор Маиа Жваниа, заявив, что Ментешашвили может совершить "новое преступление" или уничтожить доказательства либо скрыться от следствия.

В свою очередь адвоката Джано Чкадуа указал, что перекрытие дороги не является настолько опасным для общества действием, чтобы привлекать к уголовной ответственности. "Это механизм наказания не только против Ментешашвили, но и против тех людей, которые сегодня стоят на Руставели", - приводятся в публикации его слова.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Напомним, в октябре, после принятия поправок в законы, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:07, 4 ноября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
07:10, 4 ноября 2025
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
03:29, 4 ноября 2025
Пожар произошел на электроподстанции в Волгоградской области после атаки БПЛА
22:51, 3 ноября 2025
Четверо военных из Дагестана убиты в зоне СВО
19:18, 3 ноября 2025
Боец из Северной Осетии убит на Украине
18:22, 3 ноября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
Все события дня
Новости
Элене Хоштария. Фото: https://1tv.ge/
06:27, 4 ноября 2025
Элене Хоштария оставлена под стражей
02:46, 4 ноября 2025
Гусельников рассказал про обстоятельства задержания и ареста в Грузии
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
21:45, 3 ноября 2025
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд
20:47, 3 ноября 2025
Пенитенциарная служба Грузии отвергла претензии Зиновкиной к условиям содержания и медпомощи
Аза Чилачава. Фото: Sova https://sovanews.tv/2025/11/03/policziya-na-mitinge-zaderzhala-neskolkih-aktivistov-v-tom-chisle-71-letnyuyu-azu-chilachava/
19:25, 3 ноября 2025
71-летняя участница протестов в Грузии вышла на свободу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше