Четверо активистов задержаны после перекрытия проспекта Руставели

Сторонники евроинтеграции Грузии в 337-й день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели, требуя освобождения политзаключенных и новых выборов в парламент. После открытия дороги не менее четырех активистов были задержаны.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября участники акции протеста у парламента Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели в 336-й день подряд. Как и в предыдущие дни, полицейские оттесняли демонстрантов с проезжей части.

После 18 октября силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". За три дня 60 участников протестных акций были задержаны силовиками и обвинены в перекрытии проспекта в Тбилиси и создании помех движению машин. Осужденный за участие в акции протеста Звиад Цецхладзе 25 октября объявил голодовку в знак протеста против административного ареста его отца.

Проспект Руставели у здания парламента сегодня вечером вновь был перекрыт протестующими. Проезжая часть была закрыта в течение нескольких минут, затем движение возобновилось, передает “Интерпрессньюс”.

Как и в предыдущие дни, полицейские призывали протестующих, вышедших на проезжую часть, вернуться на тротуар и не создавать помех движению. После устных призывов силовики начали оттеснять и отводить активистов на тротуар. В палатке у здания парламента оппозиционер Гедеван Попхадзе и еще четверо активистов продолжают голодовку, отмечает издание.

После восстановления движения по проспекту Руставели полицейские задержали режиссера Торнике Тикарадзе на улице Чичинадзе. Также неподалеку от здания парламента были задержаны активисты Иосеб Хеошвили и Каха Джапаридзе, а у станции метро "Площадь Свободы" - активист Заза Броладзе. Предположительно, задержанным вменяют административную статью о перекрытии дороги, сообщил телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".