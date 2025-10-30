×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:59, 30 октября 2025

Четверо активистов задержаны после перекрытия проспекта Руставели

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Keto Mikadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 337-й день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели, требуя освобождения политзаключенных и новых выборов в парламент. После открытия дороги не менее четырех активистов были задержаны. 

Как писал "Кавказский узел", 29 октября участники акции протеста у парламента Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели в 336-й день подряд. Как и в предыдущие дни, полицейские оттесняли демонстрантов с проезжей части. 

После 18 октября силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". За три дня 60 участников протестных акций были задержаны силовиками и обвинены в перекрытии проспекта в Тбилиси и создании помех движению машин. Осужденный за участие в акции протеста Звиад Цецхладзе 25 октября объявил голодовку в знак протеста против административного ареста его отца. 

Проспект Руставели у здания парламента сегодня вечером вновь был перекрыт протестующими. Проезжая часть была закрыта в течение нескольких минут, затем движение возобновилось, передает “Интерпрессньюс”. 

Как и в предыдущие дни, полицейские призывали протестующих, вышедших на проезжую часть, вернуться на тротуар и не создавать помех движению. После устных призывов силовики начали оттеснять и отводить активистов на тротуар. В палатке у здания парламента оппозиционер Гедеван Попхадзе и еще четверо активистов продолжают голодовку, отмечает издание.

После восстановления движения по проспекту Руставели полицейские задержали режиссера Торнике Тикарадзе на улице Чичинадзе. Также неподалеку от здания парламента были задержаны активисты Иосеб Хеошвили и Каха Джапаридзе, а у станции метро "Площадь Свободы" - активист Заза Броладзе. Предположительно, задержанным вменяют административную статью о перекрытии дороги, сообщил телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Блокировка проспекта Руставели. Стоп-кадр видео Mo Se / Tbilisi Life от 01.11.25, https://t.me/Tbilisi_life/43154
21:37, 1 ноября 2025
Акция в центре Тбилиси закончилась задержаниями
23:42, 31 октября 2025
Участники акции у парламента Грузии задержаны за блокировку проспекта Руставели
19:58, 31 октября 2025
Гражданин России арестован в Тбилиси за перекрытие проспекта Руставели
Настя Зиновкина и Артем Грибуль. Фото: https://www.facebook.com/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:38, 31 октября 2025
Осужденный в Грузии россиянин Артем Грибуль объявил голодовку
Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/
16:15, 31 октября 2025
Парламентская ассамблея Евронест потребовала освободить Мзию Амаглобели
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Въезд в Пригородный район Северной Осетии. Фото: http://vestikavkaza.ru/news/Rezhim-KTO-chastichno-vveden-v-Prigorodnom-rayone-Severnoy-Osetii.html Осетино-ингушский конфликт 1992 года

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

Жители Нового Агачауле садятся в маршрутное такси. 31 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/lifedagestan_05/13087
31 октября 2025, 18:01
Сельчане в Дагестане пожаловались на нехватку транспорта

Ираклий Карселадзе. Фото: https://1tv.ge/
31 октября 2025, 11:56
Грузинские силовики отчитались об аресте бывшего замглавы министерства инфраструктуры

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше