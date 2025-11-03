Жители Краснодара заявили о продолжении борьбы против застройки набережной

Общественное обсуждение строительства храма на Рождественской набережной в Краснодаре стало лишь фикцией - власти проигнорировали мнения большинства жителей. Горожане продолжают выходить на пикеты, они уверены, что лишь внимание федеральных властей поможет не допустить строительства храма.

Как писал "Кавказский узел", общественное обсуждение планов строительства храма на набережной в краснодарском микрорайоне Юбилейный продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты. Активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона, отказались власти согласовать и митинг на 26 октября и на 9 ноября. Власти Краснодара отклонили все возражения жителей против застройки Рождественской набережной, но приняли к сведению сообщения сторонников строительства храма. Активисты назвали действия администрации глумлением.

2 ноября несколько активистов, выходили на Набережную в Краснодаре в одиночные пикеты с плакатами «Нет застройке!». Они рассказали корреспонденту что не намерены «сдавать свои позиции». «Акции по записыванию видеообращений, письменных обращений к Президенту РФ, в прокуратуру, одиночные пикетирования продолжаются», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц, которая представилась Ольгой.

24 октября администрация Краснодара опубликовала итоги общественных обсуждений по проекту планировки территории на набережной Юбилейного микрорайона. Из 1928 участников слушаний около 1500 жителей высказались против строительства храмового комплекса, однако их замечания комиссия признала необоснованными. Аргументы сторонников — всего 430 человек — были приняты и учтены.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Владимир Домрин рекомендовал направить проект планировки в департамент архитектуры для последующего утверждения, следует из документа, размещенного на сайте мэрии.

Жители Юбилейного назвали итоги обсуждений «формальной процедурой».

«Это не диалог, а фикция», - считает активистка Яна Антонова. "Существующая форма общественных обсуждений позволяет мэрии без труда отклонять большую часть возражений жителей. Политика — это искусство возможного, и администрация пользуется тем, что может игнорировать мнение Юбилейного. Она это делает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Антоновой, еще десять лет назад подобные слушания проходили в очной форме и позволяли людям реально высказать несогласие: "В 2013 году, когда обсуждалась застройка набережной "Реновой", жители просто сорвали слушания. Пришли пожилые женщины и громко заявили, что они против. Сейчас очная форма сведена к минимуму, и потому возражения легко игнорируются", - подчеркнула она.

Антонова уверена, что борьба жителей за набережную продолжится.«Решающим моментом станет попытка огородить место забором под стройку. Так было в Екатеринбурге в 2019 году», - указала активистка.

По ее словам, жители намерены обращаться в прокуратуру и краевые органы, а при необходимости — и к президенту. «Жители Юбилейного не верят, что власти города и края собираются соблюдать законы. Поэтому люди обращаются к президенту и выходят в пикеты. Для одиночных акций разрешение не требуется, и это законный способ борьбы», - говорит она.

Антонова указала и на инженерные риски, о которых мэрия умолчала. «Под этим участком проходит ливневый коллектор — труба диаметром около полутора метров, спасавшая проспект Чекистов от подтоплений. Мы требуем публичного ответа: проводились ли геологические изыскания, есть ли коллектор на планах подземных коммуникаций, и не приведет ли строительство 80-метрового храма к аварии всей системы ливнеотведения?" - задала она вопросы.

Активисты опасаются, что если эти вопросы проигнорировать, Юбилейный может повторить судьбу Музыкального микрорайона, где подтопления стали хроническими после застройки дренажных зон.

Местный житель Владимир Кашников считает, что в решении мэрии есть признаки не только административных, но и возможных коррупционных нарушений. "Многие жители не просто против храма — они видят здесь нарушение законодательства. Создается социальная напряженность на ровном месте. Мы просим компетентные органы вмешаться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кашникова, жители создали портал для публикации обращений, в том числе и видеообращений, чтобы фиксировать процесс и привлекать внимание общественности. "Мы не верим в законное разрешение дела — закон уже нарушен. Но верим, что власть испугается народного возмущения", - отметил активист.

Юрист Роман Лыков отметил, что полное отклонение всех возражений при явном численном перевесе протестующих против строительства вызывает вопросы о законности процедуры. «В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, результаты общественных обсуждений должны отражать соотношение высказанных мнений и учитывать преобладающую позицию именно населения микрорайона. Включение в итоги отзывов жителей других районов и даже городов, как это сделала комиссия, противоречит смыслу института местных обсуждений. Таким образом, решение администрации может быть оспорено в суде как принятое с нарушением норм публичного участия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат городской Думы Краснодара Александр Сафронов, проживающий в Юбилейном микрорайоне, заявил, что мэрия не только игнорирует возражения, но и блокирует протестную активность. «Краснодарское отделение КПРФ трижды подавало уведомления на митинги — 18, 26 октября и 9 ноября — в местах, где жители хотят быть услышанными. Каждый раз получаем отказ: места якобы уже заняты другими мероприятиями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам депутата, подобная практика нарушает статью 31 Конституции РФ, гарантирующую свободу собраний. «Власти не дают людям реализовать право быть услышанными. Это не диалог, а административная тишина», - считает он.

Жители Юбилейного уверены, что борьба только начинается. «Более полутора тысяч человек высказались против храма. У этих людей есть семьи, соседи, друзья. Они не исчезнут, и их позицию придется учитывать», — говорит Антонова.

«Что примечательно: аргументы жителей разбирают по абзацам, а мнения сторонников — принимают без вопросов», - подчеркнул один из участников обсуждений Максим.

Жители Юбилейного отмечают, что на все их требования не допустить застройку набережной комиссия отвечала длинными формальными петициями, признавая возражения «необоснованными». В то же время мнения представителей епархии, например помощника благочинного по взаимодействию с властями Владимира Голосова, комиссия принимала «к сведению» — коротко и без комментариев.

«Заинтересованность и коррупционная составляющая налицо, если проанализировать заключение комиссии», — считает местный житель, представившийся Алексеем. Он также оставил свой комментарий на портале мэрии, где подчеркнул, что строительство нового храма избыточно для микрорайона.

«Возражаю против строительства храмового религиозного комплекса в ЮМР. Считаю, что наличие Храма Рождества Христова и часовни Солунского вполне достаточно для нашего микрорайона. А средства можно было бы направить на более нужные цели», — написала жительница Ольга Таушканова.

Похожее мнение высказала Евгения Едрисова, отметившая, что в ЮМР «острая нехватка общественных пространств и детских площадок, а потребность в храмах полностью покрыта существующими».

На её обращение комиссия ответила шаблонно: «Рекомендуем отклонить предложение в представленном виде». В пояснении к решению указано, что «при определении числа и состава храмовых комплексов рекомендуется учитывать не только местных жителей, но и приезжающих из других населённых пунктов, расположенных в зоне до двух часов езды от Краснодара».