Власти Краснодара в третий раз отказались согласовать митинг в Юбилейном микрорайоне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Краснодара предложила противникам застройки зеленой зоны на набережной в Юбилейном микрорайоне провести акцию за городом, сославшись на то, что на запрашиваемой площадке уже будет проводиться мероприятие.

Как писал "Кавказский узел", активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона. Отказались власти согласовать и митинг на 26 октября. Власти Краснодара отклонили все возражения жителей против застройки Рождественской набережной, но приняли к сведению сообщения сторонников строительства храма.

Мэрия Краснодара в третий раз отказала КПРФ и жителям Краснодара в проведении митингов. Об этом сообщил активист, бывший кандидат в депутаты Краснодарской городской думы от КПРФ Виталий Черкасов в своем телеграм-канале 28 октября.

По его словам, всякий раз при отказе в проведении акции "в тех местах, где у жителей имеется острая потребность быть услышанными - в Юбилейном микрорайоне и на улице Героев Разведчиков, городские чиновники сообщают, что "данные места в заявленное время якобы уже заняты другими публичными мероприятиями".

Черкасов считает, что таким образом власти города не дают горожанам реализовать свое конституционное право на свободу собраний, "не хотят слышать жителей и выстраивать с гражданами диалог".

Телеграм-канал "КПРФ на Кубани" опубликовал два ответа на запросы о проведении митингов на 9 ноября за подписью директора департамента внутренней политики администрации Краснодара А. Измерова. Мероприятие, которое представители партии хотели провести в Юбилейном микрорайоне на площадке Аллеи 80-летия образования Краснодарского края власти предложили провести на территории 1-го отделения учхоза "Кубань", на территории сквера "Кленовый". Расстояние между этими двумя точками, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", составляет более восьми километров по прямой.

Мероприятие, которое представители КПРФ хотели провести на улице Героев Разведчиков, власти предложили перенести в сквер имени Льва Толстого. По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между этими двумя точками составляет более восьми километров по прямой.

28 октября жительница Юбилейного микрорайона Краснодара провела акцию с просьбой не строить в аллее храм, сообщает 93.ru.

По словам пикетчицы, в 2019 году губернатор Краснодарского края обещал построить аллею до Тургеневского моста с пешеходной зоной, велодорожкой, различными удобствами для отдыха. "Теперь концепция изменилась. Хотят построить храм. Я категорически против. На первую очередь аллеи потрачено 165 миллионов рублей. Получается, теперь нам эти деньги нужно выбросить в унитаз. Вопрос - зачем? Объясните, какая в этом необходимость. Следующий момент - в ЮМР большой храм, рядом часовня, этих объектов достаточно. Более того, на территории сельхозинститута есть часовня и рядом строится храм", - сказала она.