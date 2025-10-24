×

16:58, 24 октября 2025

26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В села Дашбулаг и Сейидбейли сегодня вернулись 85 членов азербайджанских семей, покинувших Ходжалинский район во время карабахского конфликта. В районах, перешедших под контроль Азербайджана, обеспечены работой более 6300 человек, отчитались власти.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября в села Тезебина и Шушакенд вернулись 233 члена азербайджанских семей, покинувших Ходжалинский район во время карабахского конфликта.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Их возвращение началось после того, как Азербайджан взял под контроль часть территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Возвращение вынужденных переселенцев в Лачин. Июль 2023 г. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/Eshche_18_semei_vernulis_v_Lachin__FOTO-2699515 Власти Азербайджана назвали сроки возвращения вынужденных переселенцев в Ходжалинский район

Сегодня в село Дашбулаг Ходжалинского района прибыла группа переселенцев из 24 человек (членов восьми семей), сообщает АПА. Таким образом, на сегодняшний день в село переселены 115 человек из 29 семей.

Эти семьи вынужденных переселенцев проживали в разных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

Также сегодня в село Сейидбейли Ходжалинского района приехали 61 человек из 18 семей, им вручены ключи от новых домов. Число семей, переселенных в село Сейидбейли, достигло 27 (92 человека), информирует издание.

Более 6300 человек вовлечены в различные программы занятости

В районах, перешедших под контроль Баку после карабахской войны, уже обеспечена занятость более 6300 человек, сообщила изданию представитель Государственного агентства занятости Асмар Наджмеддингызы.

"Агентство активно работает как с гражданами, уже переехавшими в освобожденные районы, так и с теми, кто готовится к возвращению. На сегодняшний день ", - сказала она.

Наджмеддингызы добавила, что в Ходжалы число участников программ самозанятости в сферах производства, услуг и сельского хозяйства достигло 130 человек, говорится в публикации.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время карабахского конфликта армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом Ходжалы (армянское название – Иванян), населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, отмечается в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия". Ежегодно 26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв трагедии. В 2024 году жители Ходжалы впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

