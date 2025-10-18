×

Лента новостей
08:49, 18 октября 2025

Суд продлил арест комику Артемию Останину

Артемий Останин, кадр видео https://t.me/podslushano_yeysk/12686

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве продлил срок содержания стендапера из Ейска Артемия Останина под стражей. Защита не согласилась с этим решением.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Артемия Останина. Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, но это ходатайство суд отклонил.

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит  до шести лет заключения.

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста Артемию Останину, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на материалы суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Останину срока содержания под стражей", - цитирует документ агентство.

Защита обжаловала это решение, но дата апелляции еще не назначена, говорится в публикации.

Напомним, Останин был задержан при попытке уехать из России. В суде он заявил об избиении при задержании и сообщил о переломе позвоночника. 23 июня правозащитники признали Останина политзаключенным. 

Останин подал в Следком заявление об избиении белорусскими силовиками, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше