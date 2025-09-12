Суд оставил в СИЗО стендапера из Ейска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита стендап-комика Артемия Останина просила смягчить ему меру пресечения, но суд в Москве продлил ему срок содержания под стражей.

Как писал "Кавказский узел", Артемий Останин арестован за шутку об инвалиде, который, предположительно, "подорвался на мине". В суде стендап-комик из Ейска заявил об избиении при задержании и сообщил о переломе позвоночника. Статья о возбуждении ненависти либо вражды, по которой обвинен Останин (часть 2 статьи 282 УК России), предполагает от трех до шести лет заключения. 23 июня правозащитники признали Останина политзаключенным и призвали освободить его.

Уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Останин был задержан при попытке уехать из России. Во время допроса он извинился за свою шутку об инвалиде без ног. Останин подал в Следком заявление об избиении белорусскими силовиками, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

Срок ареста Артемию Останину продлен еще на 28 суток. Такое решение принял сегодня Мещанский районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Защита Останина просила изменить ему меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, но это ходатайство суд отклонил, сообщил Telegram-канал столичных судов.

В пресс-службе московских судов отметили, что Останин внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Данные 29-летнего уроженца Ейска были добавлены в список Росфинмониторинга в июне, следует из сообщения Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.