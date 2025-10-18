Волонтеры заявили о новых выбросах мазута на пляжах Таманского полуострова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Огромный пласт мазута нашли волонтеры на пляже Таманского полуострова. Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что новых выбросов не было.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры и блогеры сообщили о выбросах мазута после шторма в Анапе и Темрюкском районе, часть мешков с мазутом, собранных зимой, оказалась "замытой" под песком и вновь вышла наружу после шторма. На берегу вновь появились испачканные в мазуте птицы. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что мокрый песок не поддается просеиванию, работы по механизированной очистке песка приостановлены. Выбросы мазута представители оперштаба назвали незначительными. Экологи считают, что необходимо возобновить широкомасштабную очистку берега.

Волонтеры штаба "Дельфины" сообщили 17 октября, что на пляже МТФ-2 между Плоскими камнями и мысом Панагия на Таманском полуострове вновь найдены выбросы нефтепродуктов. Об этом они написали в своем телеграм-канале "Штаб "Дельфины". Спасаем море. Поселок Волна. Новости".

"Волонтеры "Дельфинов" фиксируют огромный пласт мазута вдоль берега", - написали они, добавив, что работы очень много, а людей - мало.

Оперативный штаб Краснодарского края, в свою очередь, 17 октября сообщил, что в Анапе и Темрюкском районе в период с 15 по 17 октября новых выбросов мазута не найдено, ведется ежедневный мониторинг береговой линии. В качестве иллюстрации штаб опубликовал фотографию пустого пляжа "Кавказ" в Анапе, по которой можно определить только то, что на берегу никого нет, кроме одного человека.

Штаб также опубликовал информацию о том, что прошло заседание правовой комиссии для координации работ по ликвидации последствия ЧС, на котором сообщили, что водолазы "регулярно" осматривают затонувшие фрагменты танкеров. Что касается береговой линии, то с начала работ очищено около 1,5 тысячи километров береговой линии - в том числе повторно. Собрано более 183 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, однако вывезено "в специализированные организации" только более 182 тонн.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".