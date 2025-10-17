Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарская мэрия отклонила вторую подряд заявку на митинг противников застройки зеленой зоны на набережной в Юбилейном, предложив активистам провести акцию за городом.

Как писал "Кавказский узел", активисты Юбилейного микрорайона подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны 18 октября, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от микрорайона. Власти Краснодара анонсировали общественное обсуждение планов строительства храма на набережной, против которых протестовали жители Юбилейного микрорайона. После анонса жители микрорайона провели ряд одиночных пикетов. Авторы комментариев в Telegram потребовали от властей сохранить зеленую зону у реки. Активисты проводят пикеты и раздают листовки против строительства храма, поучаствовать в очном обсуждении застройки зеленой зоны на набережной они не смогли.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Представители КПРФ на Кубани попытались согласовать митинг жителей Юбилейного на 26 октября, но администрация Краснодара вновь отказалась разрешить акцию на территории микрорайона. Отказ чиновники обосновали стандартными мотивами.

В заявке на митинг активисты обозначили, что хотят обсудить принятый в 2024 году Генплан Краснодара и проект планировки набережной в Юбилейном, который предусматривает строительство храмового комплекса. Кроме того, в повестке акции было заявлено обсуждение проекта транзитной дороги по улицам Генерала Шифрина и Думенко, а также "другие вопросы в защиту прав и законных интересов граждан", говорится в сообщении официального Telegram-канала партии.

"Администрация ссылается на то, что в заявленном месте на это же время уже имеется заявка на другое публичное мероприятие", - сообщили сегодня активисты. Они отметили, что это же объяснение чиновники использовали при рассмотрении предыдущей заявки на митинг 18 октября, а также год назад, когда обсуждался новый Генплан - тогда мэрия Краснодара отклонила все четыре заявки активистов на митинг в Юбилейном.

На предложенной чиновниками площадке в сквере Кленовый активисты отказались проводить митинг, указав, что туда “большинству заинтересованных жителей Юбилейного микрорайона сложно добраться”.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против застройки зеленой зоны микрорайона Юбилейный. 2 октября житель Краснодара провел одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края, требуя сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не застраивать ее.