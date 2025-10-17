Уроженец Дагестана получил длительный срок по делу о нападении на псковских десантников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал уроженца Дагестана Ислама Бациева виновным в нападении на псковских десантников в Чечне и приговорил к 21 году колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года суд арестовал уроженца Дагестана Ислама Бациева, подозреваемого по делу о нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Южный окружным военный суд признал Ислама Бациева признан виновным нападении на псковских десантников в составе группировки под руководством Басаева и Хаттаба. Дело рассматривалось по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа(статья 317 УК РФ). Бациев приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила сегодня пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело рассматривалось с мая, приговор Исламу Бациеву был вынесен 13 октября.

Напомним, 63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева также обвинили в нападении на псковских десантников в 2000 году. Мужчина отрицает свою вину. Адвокат Батыкаева заявил об отсутствии доказательств его вины, а родственники грозненца обратились к правозащитникам. Показания засекреченных свидетелей по делу Батыкаева противоречивы и не заслуживают доверия, а объективных доказательств его вины в деле нет, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, указали правозащитники, комментируя оглашенные в суде показания по делу Батыкаева.

