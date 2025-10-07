Инженер волгоградского НИИ получил срок за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский облсуд приговорил к 14 годам заключения сотрудника НИИ гидросвязи “Штиль” Андрея Митрофанова, признав его виновным в госизмене.

Андрею Митрофанову 31 год, его дело рассматривалось в суде с апреля 2025 года. Помимо статьи о госизмене (275 УК России) ему вменяли отмывание денег (часть 1 статьи 174.1 УК).

Митрофанов - выпускник Волгоградского технического университета, он работал ведущим инженером в НИИ гидросвязи "Штиль" в Волгограде, предприятие занимается разработкой гидроакустических средств связи для Военно-морского флота, пишет сегодня “Медиазона” (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Суд приговорил Митрофанова к 14 годам колонии строгого режима, в качестве дополнительного наказания ему назначили полтора года ограничения свободы и штраф в 50 тысяч рублей. Адвокат Андрея Митрофанова, как и его работодатель, отказались отвечать на вопросы журналистов о деле.

"Кавказский узел" писал о других приговорах по делам о госизмене, вынесенных жителям юга России. Так, в августе инженер-энергетик одного из промышленных предприятий в Ростове-на-Дону получил 13,5 года колонии строгого режима по обвинению в передаче украинской стороне сведений о расположении техники российских военных.

Ранее к 12 годам был приговорен летчик гражданской авиации Сергей Самойлов из Краснодарского края. Аналогичный срок в феврале суд назначил инженеру одного из ростовских предприятий оборонно-промышленного комплекса, признав мужчину виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Сочинец, работавший в охране железной дороги, в апреле также получил 12 лет - суд счел его виновным в "реальной помощи Украине" из-за общения с украинским знакомым. Это минимальный срок наказания, предусмотренный статьей о госизмене, которая предусматривает лишения свободы вплоть до пожизненного.