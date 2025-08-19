×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:55, 19 августа 2025

Ростовский инженер получил срок по обвинению в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инженер-энергетик одного из промышленных предприятий в Ростове-на-Дону приговорен к длительному лишению свободы по обвинению в государственной измене. 

Дело 54-летнего мужчины рассматривал Ростовский областной суд. 

Согласно версии обвинения, мужчина в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о расположении техники российских военных. Эти данные “ могли использоваться против Вооруженных сил РФ”, сообщило сегодня управление ФСБ по Ростовской области. 

“При задержании у фигуранта изъяли средства связи, использованные для передачи информации спецслужбам Украины”, - цитирует сообщение ведомства РАПСИ. 

Силовики не уточнили, признал ли обвиняемый свою вину. По статье о государственной измене (статья 275 УК России) суд назначил инженеру 13,5 лет колонии строгого режима, информирует “Интерфакс-Юг”. 

В картотеке на сайте Ростовского областного суда личные данные всех обвиняемых по делам о госизмене скрыты. Последний приговор по такому делу был вынесен судом 11 августа, дело рассмотрели за один месяц. Статья о госизмене предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. 

 "Кавказский узел" также писал, что Ростовский областной суд 8 августа приговорил к шести годам заключения по делу о госизмене 19-летнего студента из Таганрога, он вину признал. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Cинагога в Дербенте после атаки боевиков 23 июня 2024 года. Скриншот видео "Новости ННТ" от 24.06.24, https://t.me/newsnnt/7009.
17:56, 18 августа 2025
Обвиняемые по делу о терактах в Дербенте и Махачкале отказались признать вину
Последствия атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Телеграм-канал Юрия Слюсаря. https://t.me/Yuri_Slusar/2657
00:55, 16 августа 2025
Власти Ростова-на-Дону уточнили число поврежденных при атаке дрона домов
Оцепленный подъезд жилого дома после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Фото: Юрий Слюсарь / "ВКонтакте"
01:56, 15 августа 2025
175 ростовчан заявили об ущербе после атаки дронов
Девушка в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:56, 12 августа 2025
Украинка осуждена в Ростове-на-Дону за службу в ВСУ
Мужчина у могилы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 11 августа 2025
Неизвестные повредили могилы участников СВО в Ростовской области
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Аршад Ханкишиев. Фото: https://www.instagram.com/p/DNhaL4cNyyF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19 августа 2025, 11:50
Источники сообщили о лишении гражданства России азербайджанского бизнесмена

Саид Амиров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2025, 23:00
Саиду Амирову и его родным предъявлен иск на два миллиарда рублей

Рука военного. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2025, 20:59
Власти Ингушетии назвали имена четверых убитых на Украине бойцов

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше