Ростовский инженер получил срок по обвинению в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инженер-энергетик одного из промышленных предприятий в Ростове-на-Дону приговорен к длительному лишению свободы по обвинению в государственной измене.

Дело 54-летнего мужчины рассматривал Ростовский областной суд.

Согласно версии обвинения, мужчина в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о расположении техники российских военных. Эти данные “ могли использоваться против Вооруженных сил РФ”, сообщило сегодня управление ФСБ по Ростовской области.

“При задержании у фигуранта изъяли средства связи, использованные для передачи информации спецслужбам Украины”, - цитирует сообщение ведомства РАПСИ.

Силовики не уточнили, признал ли обвиняемый свою вину. По статье о государственной измене (статья 275 УК России) суд назначил инженеру 13,5 лет колонии строгого режима, информирует “Интерфакс-Юг”.

В картотеке на сайте Ростовского областного суда личные данные всех обвиняемых по делам о госизмене скрыты. Последний приговор по такому делу был вынесен судом 11 августа, дело рассмотрели за один месяц. Статья о госизмене предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовский областной суд 8 августа приговорил к шести годам заключения по делу о госизмене 19-летнего студента из Таганрога, он вину признал.

