Крупная майнинг-ферма найдена в махачкалинской многоэтажке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В подвале жилого дома в Махачкале обнаружена майнинг-ферма из 32 аппаратов для добычи криптовалюты. Энергетики оценили ущерб в 10 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, глава Дагестана Сергей Меликов призвал правительство России запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство одобрило введение с 1 января 2025 года запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа, в том числе в Дагестане.

Специалисты "Дагэнерго" совместно с силовиками обнаружили в подвале многоэтажного дома в махачкалинском микрорайоне Турали майнинг-ферму с 32 аппаратами для добычи криптовалюты, сообщает в своем телеграм-канале компания "Россети Северный Кавказ".

Оборудование майнинг-фермы было подключено к сети незаконно, подчеркивается в сообщении. "Круглосуточно работающие аппараты создавали дополнительную нагрузку на внутридомовые электрические сети и энергооборудование, снижали напряжение и приводили к выходу из строя бытовой техники жильцов", - сообщила компания.

Майнинг-аппараты изъяты, а сумма ущерба, нанесенного энергокомпании, оценена примерно в 10 миллионов рублей. "Специалисты устанавливают лиц, причастных к противоправным действиям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в публикации.

Напомним, в июле энергетики отчитались, что за два месяца в домах жителей села Леваши в результате рейдов найдено 11 майнинг-ферм, ущерб оценен минимум в 1,7 миллиона рублей.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал "Кавказскому узлу" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Борьба с майнингом ведется в Дагестане на фоне проблем с энергоснабжением. Так, в июле жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он.

Глава Дагестана Сергей Меликов в июле признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей. "Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы. И хотя трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится, они есть", - сказал он.