Главная   /   Лента новостей
22:16, 4 октября 2025

Уборка мазута в Тамани продолжилась после окончания финансирования

Пласт мазута на Бугазской косе. Скриншот фото из Telegram-канала "Сети, сито, лопата", от 3.10.25, https://t.me/setisitolopata/1604.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтерские штабы продолжают уборку в Темрюкском районе Кубани, несмотря на прекращение с 1 октября финансирования. Штаб "Дельфины" отчитался о собранных за неделю 250 мешках мазута.

Как писал "Кавказский узел", работу по очистке берега Анапы и Тамани нельзя считать законченной - на берегу находится мазут, скрытый слоем песка, а неубранные выбросы могут снова попасть в воду и впоследствии оказаться на другом участке побережья, считают волонтеры. Риск новых выбросов сохраняется как минимум до установки коффердамов, указал эколог. Штаб "Дельфины" сообщил, что с 1 октября остается без поддержки госструктур, активная работа по уборке мазута в Темрюкском районе будет таким образом прекращена. На участке от мыса Тузла до мыса Панагия около семи километров испачканного мазутом каменистого берега, на уборку которого силами волонтеров потребуется полгода. Но рапорты властей об очистке побережья от мазута породили недоверие в обществе к данным волонтеров, которые занимаются уборкой берега в Темрюкском районе.

Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. Оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае отчитался о стабилизации обстановки и отсутствии новых выбросов нефтепродуктов, чем объяснил отказ от привлечения волонтеров.

Раскопки мазута и его вывоз продолжаются на мысе Тузла, сообщил штаб "Дельфины". "За последнюю неделю собрали более 250 мешков. Все вывезено, и мы переезжаем теперь за плоские камни", - говорится в сообщении от 3 октября. Волонтеры проинформировали, что им "помогают ребята из "Кубань СПАС" и техника компании ОТЭКО и Таманьнефтегаза, администрация района".

Волонтеры штаба "Сети, Сито, лопата, проинформировали о продолжении просеивания песка на Бугазской косе. В опубликованном 3 октября ролике один из волонтеров показывает собранный при помощи "мольберта" мазут.

Волонтеры также показали состояние защитных валов на другой стороне Бугазской косы. Как следует из видео, защитные валы большей частью засыпаны песком.

"Давайте подождем, пока полностью песком накроет, да. Не видно - значит нет", - прокомментировала волонтер. Она же опубликовала фотографию с большим мазутным пластом.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

