00:12, 2 октября 2025

Волонтеры и экологи не согласились с оценкой властями результатов уборки мазута на Кубани

Просеивание песка. Скриншот фото из Telegram-канала "Сети, сито, лопата" от 30.09.25, https://t.me/setisitolopata/1570

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работу по очистке берега Анапы и Тамани нельзя считать законченной - на берегу находится мазут, скрытый слоем песка, а неубранные выбросы могут снова попасть в воду и впоследствии оказаться на другом участке побережья, считают волонтеры. Риск новых выбросов сохраняется как минимум до установки коффердамов, указал эколог.

Как писал "Кавказский узел", немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. Штаб "Дельфины" сообщил, что с 1 октября остается без поддержки госструктур, активная работа по уборке мазута в Темрюкском районе будет таким образом прекращена. Оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае отчитался о стабилизации обстановки и отсутствии новых выбросов нефтепродуктов, чем объяснил отказ от привлечения волонтеров.

Несмотря на официальное заявление властей о "стабилизации ситуации", волонтеры считают, что побережье всё ещё нуждается в уборке, и волонтёры готовы продолжать работу даже за свой счет. Они считают, что важно убрать весь мазут, включая залежи под песком.

"В Темрюкском районе ещё остаётся колоссальное количество мазута под песком, и периодически море выбрасывает нефтепродукты из текущих танкеров. Неужели показателем чистоты и ликвидации является только поверхностная чистота береговой линии? А что под песком залежи уходят на метр в глубину, никого не интересует?" — сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава штаба "Дельфины" Александр Кирпа.

По его мнению, оценка ситуации властями не соответствует реальности. Если зачистить мыс Тузла, мыс Панагия, основная часть берега будет очищена, но необходима своевременная уборка свежих выбросов.

"Ситуация повторяется постоянно: мазут попадает на берег, его не убрали — смывает в море, а море выбрасывает его в другом месте. Новый мазут ведёт себя так же, как старый, который мы нашли ещё с 2007 года — он рыхлый и остаётся под песком", — отметил Кирпа.

Он подчеркнул, что власти оценивают состояние побережья только поверхностно. "Для министра ГО и ЧС Краснодарского края и его подчинённых показатель таков: есть выброс — есть проблема, нет выброса — проблемы нет. А то, что под песком остаётся мазут, никого не волнует", — считает волонтер.

Участница ликвидации разлива мазута на Бугазской косе из штаба "Сети. Сито, лопата" Жанна Рыбак рассказала, что в их штабе на постоянной основе работает менее десяти волонтёров, и они полностью обеспечивают себя сами: едой, жильём и снаряжением. "Если будет чуть более 10 волонтёров на постоянной основе, то потихоньку со всеми задачами справимся", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, штаб "Сети. Сито, лопата" фактически заканчивает уборку на Бугазской косе, но это все только до появления новых выбросов. Волонтёры отмечают, что местные власти мало интересуются проблемой, а помощи муниципальных служб нет, хотя мазут есть.

Кандидат технических наук и эксперт Международного социально-экологического союза, эколог Игорь Шкрадюк объяснил, что летом вода в Керченском проливе прогревалась до дна, мазут в затопленных танкерах расширялся и вытекал на поверхность. "Сейчас солнце греет слабее, вода не прогревается. Но зимой Черное море будет штормить, высота волн может достигнуть семи метров. Если волнение раскачает обломки танкеров на дне, мазут опять будет вытекать. Успеют ли до начала штормов поставить коффердамы — неясно. До сих пор все сроки, названные оперштабом, были сорваны", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что государство больше не хочет помогать настоящим волонтёрам, лишая поддержки (проживание, транспорт и снаряжение, без которых работа на побережье невозможна).

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

04 октября 2025, 09:00
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

04 октября 2025, 08:24
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

04 октября 2025, 07:32
04 октября 2025, 07:32
Мать Далгатова пожаловалась на затягивание дела о его смерти

03 октября 2025, 17:35
03 октября 2025, 17:35
Архиепископ Аджапаян приговорен к заключению

