Власти Кубани объяснили отказ от привлечения волонтеров к очистке пляжей от мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае отчитался о стабилизации обстановки и отсутствии новых выбросов нефтепродуктов, в связи с чем объявил об отказе от привлечения волонтеров.

Как писал "Кавказский узел", немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. Штаб "Дельфины" сообщил, что с 1 октября остается без поддержки госструктур, активная работа по уборке мазута в Темрюкском районе будет таким образом прекращена.

30 сентября руководитель штаба "Дельфины" Александр Кирпа задал вопрос в чате министерства ГО и ЧС Краснодарского края об отказе в поддержке с 1 октября волонтеров. "В Темрюкском районе еще осталось колоссальное количество мазута под песком и периодически выбрасывает море мазут из текущих танкеров. Такая же ситуация и на Бугазской косе. Неужели показателем чистоты и ликвидации является поверхностная чистота береговой линии? А что под песком залежи уходят на метр в глубину никого не интересует? Будут ли использоваться силы спасателей на этих направлениях, видах работ?" - поинтересовался Кирпа.

На этом он получил объяснение, что региональный оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял решение "в связи со стабилизацией обстановки, отсутствием новых выбросов нефтепродуктов с 1 октября осуществляется реорганизация группировки сил".

Очистка 150 пляжных территорий, которые находятся в зоне ликвидации ЧС в Анапе и Темрюкском районе будет "осуществляться исключительно силами и средствами муниципальных образований и группировки министерства ГО и ЧС Краснодарского края". Следовательно, привлечение волонтерских организаций и движений, "включая волонтерский штаб "Дельфины", к работам прекращено.

Однако ведомство отметило также, что в случае, если оперативная обстановка изменится и будет принято соответствующее решение Федеральным оперативным штабом "взаимодействие с волонтерскими организациями на договорной основе может быть возобновлено".

"Кавказский узел" писал, что данные волонтеров не раз входили в противоречие с официальными отчетами, согласно которым выбросов мазута на побережье нет. Так, у поселка Волна волонтеры штаба "Дельфины" зафиксировали мазутное пятно, а после выбросы на берег. Они попросили помощи местных жителей в уборке новых мазутных пятен. При этом оперштаб не фиксировал на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".