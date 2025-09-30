×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:18, 30 сентября 2025

Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси

Гела Хасая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/167599-u-zdaniia-parlamenta-gruzii-sotrudniki-pravookhranitelnykh-organov-zaderzhali-aktivista-gelu-khasaia

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Тбилиси заподозрили активиста из партии "Гирчи" Гелу Хасаю в избиении человека. Хасая задержан за несколько дней до муниципальных выборов, в которых участвует "Гирчи".

Как писал "Кавказский узел", 31 марта силовики уже задерживали Гелу Хасаю около здания парламента Грузии, где несколько активистов проводили акцию протеста против работы следственной парламентской комиссии. Хасая тогда был обвинен в неподчинении полицейским.

В апреле 2024 года Гела Хасая, задержанный на акции протеста против закона об иноагентах, был оштрафован судом на 2600 лари (около 930 долларов). Хасаю признали виновным в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции.

Член партии "Гирчи – Больше свободы" Гела Хасая задержан сотрудниками главного управления полиции Старого Тбилиси департамента полиции города по подозрению в умышленном нанесении легких телесных повреждений, сообщило МВД Грузии.

По этому же делу задержан еще один человек. По данным ведомства, они во время ссоры нанесли "различные телесные повреждения" гражданину "Р. Ч., 1975 года рождения", после чего скрылись. Пострадавший доставлен в клинику, пишет сегодня "Интерпрессньюс".

Дело расследуется по статье 120 УК Грузии, предусматривающей до трех лет лишения свободы, отмечается в публикации.

Отметим, партия "Гирчи" – одна из 14 партий, зарегистрированных для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Грузии в ближайшую субботу. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Грузинские оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 

29 сентября, на 306-й день протестов, участники акции перед зданием парламента вновь перекрыли проспект Руставели.

Материалы о подготовке к муниципальным выборам и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:21, 30 сентября 2025
Двое военных из Камышина убиты в военной операции
14:19, 30 сентября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:21, 30 сентября 2025
Контрактник из Урюпинска убит в военной операции
09:22, 30 сентября 2025
19 беспилотников сбиты на юге России
02:43, 30 сентября 2025
Введены ограничения на работу трех аэропортов на юге России
19:04, 29 сентября 2025
2
 Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
Все события дня
Новости
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
22:54, 29 сентября 2025
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 306 дней подряд
Саакашвили. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:19, 29 сентября 2025
Суд обязал Саакашвили возместить три миллиона долларов в бюджет Грузии
Георгий Бачиашвили. Фото: https://1tv.ge/
19:04, 29 сентября 2025
Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
Марш германо-грузинской дружбы. Скриншот фото Publika от 28.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1562486478484230&set=pcb.1562486615150883 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
22:02, 28 сентября 2025
Участники протестов в Тбилиси выразили поддержку послу Германии
Лариса Тупцокова. Скриншот фото из YouTube-канала Circassian Media https://www.youtube.com/post/Ugkxs1x7_UmFChcOaHjv6_tRaor-i6Zyd3Pf
00:42, 28 сентября 2025
Провокации в сети предшествовали уголовному преследованию Ларисы Тупцоковой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
30 сентября 2025, 16:17
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
30 сентября 2025, 13:19
Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 сентября 2025, 07:23
Пожары произошли в двух регионах ЮФО после атак дронов

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше