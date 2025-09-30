Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Тбилиси заподозрили активиста из партии "Гирчи" Гелу Хасаю в избиении человека. Хасая задержан за несколько дней до муниципальных выборов, в которых участвует "Гирчи".

Как писал "Кавказский узел", 31 марта силовики уже задерживали Гелу Хасаю около здания парламента Грузии, где несколько активистов проводили акцию протеста против работы следственной парламентской комиссии. Хасая тогда был обвинен в неподчинении полицейским.

В апреле 2024 года Гела Хасая, задержанный на акции протеста против закона об иноагентах, был оштрафован судом на 2600 лари (около 930 долларов). Хасаю признали виновным в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции.

Член партии "Гирчи – Больше свободы" Гела Хасая задержан сотрудниками главного управления полиции Старого Тбилиси департамента полиции города по подозрению в умышленном нанесении легких телесных повреждений, сообщило МВД Грузии.

По этому же делу задержан еще один человек. По данным ведомства, они во время ссоры нанесли "различные телесные повреждения" гражданину "Р. Ч., 1975 года рождения", после чего скрылись. Пострадавший доставлен в клинику, пишет сегодня "Интерпрессньюс".

Дело расследуется по статье 120 УК Грузии, предусматривающей до трех лет лишения свободы, отмечается в публикации.

Отметим, партия "Гирчи" – одна из 14 партий, зарегистрированных для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Грузии в ближайшую субботу. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Грузинские оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

29 сентября, на 306-й день протестов, участники акции перед зданием парламента вновь перекрыли проспект Руставели.

Материалы о подготовке к муниципальным выборам и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".