Главная   /   Лента новостей
22:54, 29 сентября 2025

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 306 дней подряд

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники продолжающейся акции протеста в Тбилиси перекрыли движение перед парламентом Грузии 306-й день подряд. На 1 октября активисты анонсировали марш в поддержку женщин, участвующих в борьбе. 

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября, в 305-й день ежедневных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии провели марш германо-грузинской дружбы под лозунгом: "Вместе за Европу". Акция была организована после вызова посла Германии в МИД. 

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 

Проспект Руставели в Тбилиси сегодня вечером вновь был перекрыт участниками ежедневной акции протеста перед зданием парламента Грузии. Акции продолжаются уже 306 дней подряд. Требования демонстрантов остаются неизменными: назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов, отмечает "Интерпрессньюс". 

Протестующие анонсировали на 1 октября марш в поддержку женщин, участвующих в борьбе за демократию и подвергающихся политическим преследованиям. Участники акции соберутся в 20.00 у здания филармонии. "Мы ждем всех, кто видит роль женщин в этой борьбе и грязные методы режима против них (нас)!" - цитирует слова организатора акции Publika. 

Массовая акция протеста запланирована и на субботу, 4 октября - день муниципальных выборов, которые большая часть оппозиции бойкотирует. 

Власти "пытаются остановить волну протестов угрозами и запугиванием", объявляя о масштабной мобилизации полиции. В свою очередь неправительственные организации, активисты и рядовые граждане, которые четвертого числа пойдут на проспект Руставели вместо избирательных участков, говорят, что "Грузинская мечта" "должна бояться народа", передает телекомпания Pirveli.

Автор: "Кавказский узел"

