Участники протестов в Тбилиси выразили поддержку послу Германии

Марш германо-грузинской дружбы, объявленный после вызова посла Германии в МИД, прошел под лозунгом: "Вместе за Европу". По окончании марша его участники присоединились к протестующим у парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября, на 303-й день ежедневных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся на проспекте Руставели, анонсировали "грузино-германский марш дружбы" - акцию в благодарность Германии за поддержку демократии. На 304-й день ежедневных протестов перекрытию проспекта Руставели предшествовал марш с участием беженцев из Абхазии, приуроченный к 32-й годовщине падения Сухуми.

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

На 305-й день непрерывных акций протеста собравшиеся у здания законодательного органа Грузии вновь перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели.

До этого состоялся марш грузино-германской дружбы. Участники акции собрались у здания посольства Германии в Грузии, где выразили поддержку чрезвычайному и полномочному послу Германии в Грузии Петеру Фишеру, которого 24 сентября вызывали в МИД Грузии. К маршу присоединились и участники шествия от здания "Общественного вещателя Грузии".

По словам участников акции, заявления против посла Германии, сделанные представителями властей, являются нападками не только на посла, но и на многолетнюю дружбу между странами.

Требования участников протеста остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, передает "Интерпрессньюс".

Марш грузино-германской дружбы прошел под лозунгом: "Вместе навстречу Европе!" Вместе за Европу!", сообщила Publika.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Tbilisi Life, участники акции идут с лозунгом: "Вместе за Европу".

Посла Германии в Тбилиси Питера Фишера 24 сентября вызвали в МИД Грузии из-за попыток продвижения в стране радикальной повестки. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Дипломату напомнили о его обязанностях уважать законы и нормативные акты принимающей страны и не вмешиваться во внутренние дела государства в соответствии с Венской конвенцией. "Грузинская сторона выразила обеспокоенность попытками поощрения радикальной повестки внутри страны, которые несовместимы с принципами демократии и способствуют углублению поляризации в обществе. Не меньшую обеспокоенность вызывают продолжающиеся попытки политизировать судебные разбирательства в Грузии, а также участие послов в этих процессах", – процитировало заявление МИД агентство "Новости Грузия".

Министерство иностранных дел Германии назвало "безосновательным" сегодняшний вызов своего посла Питера Фишера в МИД Грузии и осудило "агрессивную риторику" представителей правящей партии в его адрес. "Мы решительно отвергаем продолжающуюся агрессивную риторику представителей "Грузинской мечты" в адрес посла Германии в Тбилиси и его сегодняшний безосновательный вызов. Он представляет позицию федерального правительства и действует в полном соответствии с Венской конвенцией", – говорится в публикации.

