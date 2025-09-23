×

Кавказский узел

05:06, 23 сентября 2025

Акции "Ростовводоканала" возвращены государству

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве удовлетворил требования Генпрокуратуры вернуть активы "Ростовводоканала" в доход государства.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск с требованием арестовать активы бывшего замминистра топлива и энергетики России Станислава Светлицкого и бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева, а акции "Ростовводоканала" вернуть государству.

Тверской суд Москвы 21 сентября передал в доход государства активы акционерного общества "Ростовводоканал", речь идет о более чем 116 миллионах акций, пишет "Коммерсант".

"Суд постановил исковые требования прокуратуры к АО "Евразийский", Светлицкому и Чернышеву удовлетворить в полном объеме", - говорится в решении суда, которое цитирует издание.

Решение прокомментировал губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. "Это крупнейшее предприятие, от работы которого зависит жизнеобеспечение всей ростовской агломерации. Долгие годы оно находилось в частных руках, без достаточных инвестиций и должного развития. Ситуация, мягко говоря, ненормальная", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, возврат акций государству "создает основу для системных изменений: модернизации сетей, прозрачного управления, повышения качества воды и надежности водоснабжения". Слюсарь выразил уверенность, что развитие отрасли теперь пойдет п пути, где главное - интересы людей.

Напомним также, что в августе 2021 года председатель совета директоров "Ростовводоканала" Георгий Светлицкий был арестован на два месяца по делу о мошенничестве. По данным следствия, он, использовав свое служебное положение, похитил 204,2 миллиона рублей, принадлежавших "Ростовводоканалу". В 2023 году он был приговорен к пяти годам колонии общего режима.

В июне 2016 года бывший заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации Станислав Светлицкий был задержан на рабочем месте, а несколько кабинетов компании АО "Евразийский" опечатаны. Светлицкий был заключен под стражу. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. 28 октября 2020 года суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 12 годам колонии, а еще пятеро обвиняемых по этому делу получили от двух до восьми лет лишения свободы. В декабре 2021 года приговор был оставлен в силе.

В конце июня был взят под стражу генеральный директор "Ростовводоканала" Евгений Юркин, которого подозревают в разглашении государственной тайны.

Автор: "Кавказский узел"

