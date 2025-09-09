Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции "Ростовводоканала"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральная прокуратура Ростовской области потребовала арестовать активы бывшего замминистра топлива и энергетики России Станислава Светлицкого и бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева, а акции "Ростовводоканала" вернуть государству.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2016 года бывший заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации Станислав Светлицкий был задержан на рабочем месте, а несколько кабинетов компании АО "Евразийский" опечатаны. Светлицкий был заключен под стражу. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. 28 октября 2020 года суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 12 годам колонии, а еще пятеро обвиняемых по этому делу получили от двух до восьми лет лишения свободы. В декабре 2021 года приговор был оставлен в силе.

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск с требованием арестовать активы бывшего заместителя министра энергетики, главы АО "Евразийский" Станислава Светлицкого, бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева, а также вернуть акции "Ростовводоканала" государству, сообщает 8 сентября "Коммерсант".

По данным ведомства, Светлицкий с помощью Чернышева незаконно получил "Ростовводоканал", рыночная стоимость активов которого превышала 4,6 миллиарда рублей, под своей контроль. Утверждается, что Светлицкий, будучи высокопоставленным сотрудником Ростехнадзора, решил завладеть "Ростовводоканалом" в период с 2004 по 2006 годы. С октября 2006 года контроль над муниципальным предприятием получил холдинг "Евразийский", конечным бенефициаров которого посредством иностранных компаний является Светлицкий.

Михаил Чернышев, который был главой Ростова-на-Дону с 1993 по 2014 годы, в 2005 году преобразовал МУП "Ростовводоканал" в акционерное общество и создал на его базе ОАО "Производственное объединение "Водоканал города Ростова-на-Дону", муниципалитет владел 100% его акций.

Однако уже в январе 2006 года Чернышев, как утверждает Генпрокуратура, в интересах Светлицкого под предлогом привлечения инвестиций для модернизации сетей водоснабжения, выставил эти 100% акций на продажу.

Был проведен конкурс, победителем которого стало АО "Евразийский", была создана ресурсоснабжающая компания ОАО "Вод Ростова" с уставным капиталом 1,5 миллиарда рублей. Муниципалитет внес в этот капитал упомянутые 100% акций ОАО "Водоканал" стоимостью почти 390 миллионов рублей, а АО "Евразийский" - остальную сумму в 1,16 миллиарда рублей. Однако, как утверждает ведомство, Светлицкий вывел эти деньги через аффилированные организации.

Таким образом, в Генпрокуратуре полагают, что Чернышев как глава города злоупотребил своим должностным положением, оказав Светлицкому содействие в установлении контроля над имуществом ОАО "Водоканал". В ноябре 2008 года Светлицкий, став уже заместителем министра энергетики, инициировал реорганизацию ОАО "Водоканал", присоединив к нему ОАО "Вода Ростова", а в 2014 году организация была переименована в АО "Ростовводоканал".

Ведомство отмечает, что ежегодная выручка общества составляет 1,5 миллиарда рублей, при этом в период с 2006 по 2025 годы компании было выделено 22,4 миллиарда рублей на реконструкцию, компенсацию убытков и строительство водопровода с очистными сооружениями в Ростове-на-Дону и хуторе Дугино. При этом федеральные деньги по целевому назначению использованы не были.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в августе 2021 года председатель совета директоров "Ростовводоканала" Георгий Светлицкий был арестован на два месяца по делу о мошенничестве. По данным следствия, он, использовав свое служебное положение, похитил 204,2 миллиона рублей, принадлежавших "Ростовводоканалу". В 2023 году он был приговорен к пяти годам колонии общего режима.

В конце июня был взят под стражу генеральный директор "Ростовводоканала" Евгений Юркин, которого подозревают в разглашении государственной тайны.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.