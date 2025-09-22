×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
14:15, 22 сентября 2025

Спор вокруг мечети в Ленинауле подчеркнул разницу между светскими и исламскими законами

Новая мечеть в Ленинауле Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%90%D1%83%D1%85%D0%B5.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация дагестанского селения Ленинааул подчеркнула, что новая мечеть, построенная вместо демонтированного здания, открыта для всех. Представители чеченской общины отказались от посещения нового богослужебного здания.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана была открыта вновь возведенная мечеть - несмотря на заверения муфтията Дагестана о нейтральности в вопросе сноса исторической чеченской мечети в селении Ленинаул Ауховского района и обещания разрешить вопрос по шариату. По мнению активистов чеченской общины Ауха, это событие было приурочено ко дню рождения муфтия Ахмеда Абдуллаева. "Два месяца, как ее построили, но официальное открытие произошло именно 15 сентября в качестве подарка муфтию", - заявил чеченский активист движения "Восстановление Ауха" Ибрагим.

В Ленинауле, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная в XIX веке, заявили ранее в видеообращении жители села. Участок, на котором, как утверждают представители чеченской общины, находилась мечеть, был продан на торгах представителю аварской общины, он передал его для строительства мечети. Власти не нашли в архивах документов о принадлежности этого участка чеченцам, заявила администрация Казбековского района. Муфтият и совет чеченцев Дагестана договорились решить вопрос о сносе мечети по нормам шариата. Требование возвести мечеть на месте снесенной исламоведы назвали не нормой ислама, а просто местной традицией. Сам снос актуализировал вопрос принадлежности Ауховского района.

Слова владельца участка о хараме имеют определенные основания в шариате, но вопрос значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд, считает специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.  

«В исламском праве действительно существует принцип, согласно которому использование чужой собственности без разрешения владельца является харамом, и это распространяется на любые постройки, включая религиозные сооружения. Однако объявление мечети харамом не делает ее автоматически непригодной для богослужения. В исламе существует различие между статусом самого здания и возможностью совершения в нем религиозных обрядов. Даже если мечеть построена на незаконно занятой земле, молитва в ней остается действительной с религиозной точки зрения, поскольку греховность лежит на тех, кто построил мечеть без разрешения, а не на молящихся. Тем не менее, продолжение использования такого здания (с религиозной точки зрения) может рассматриваться как соучастие в нарушении прав собственности», - сказал он «Кавказскому узлу».

Что касается особенностей регистрации строительства мечетей с точки зрения исламского права, то, по его словам, шариат требует соблюдения принципа справедливости и законности в приобретении земли. «Это означает, что помимо государственных разрешений, строители мечети должны получить согласие законного владельца участка. В традиционной исламской практике строительство мечети часто сопровождалось процедурой вакфа - пожертвования земли религиозной общине, что снимало вопросы собственности. Современная ситуация в Дагестане осложняется тем, что многие земельные участки имеют спорный статус собственности, унаследованный еще с советских времен», - отметил Сюкияйнен.

Вопрос собственности на землю очень важен в шариате, сообщил исламский ученый из Дагестана на условии анонимности.

«Если земля имеет собственника, то нельзя там делать намаз, кроме как с его разрешения. По ханбалитскому мазхабу он недействительный. По шафиитскому - действительный с грехом. У мечети должна быть вакфовая земля (переданная в общественную, коллективную собственность – прим. «Кавказского узла»), у нее нет собственника, она передана под мечеть и такое строение является мечетью. Если у нее есть собственник, то он решает, что делать на этой земле, если он разрешит делать там намаз, то это будет считаться молитвенной комнатой, а не мечетью», - сказал собеседник.

В ситуации с Аухом у нас есть два важных с точки зрения шариата, вопроса, рассказал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» исламский богослов, предпочевший не публиковать его имя.

«Это вопрос земли и вопрос, собственно намаза на спорной земле, которую забрало государство. У ханбалитов официальное мнение, что намаз там вообще-недействительный. Три других мазхаба говорят, что намаз действительный, но совершающий его там грешник. То есть само совершение намаза там является грехом, но совершивший таким образом молитву возмещать ее не должен, намаз принимается», - сказал собеседник. При этом богослов отметил, что «совершившему в такой мечети намаз по незнанию грех, с точки зрения исламского шариата, не записывается».

Он также привел в качестве аргумента заключение Шариатского научного комитета проекта Islamweb.net, финансируемого министерством по делам вакфов и исламских дел Катара.

«Запрещение молитвы на узурпированной земле связано с тем, что это распоряжение чужой собственностью без разрешения хозяина. Это не относится к местам, которые не принадлежат конкретному мусульманину. В основе же молитва считается действительной, по общему смыслу хадиса: «И сделана для меня земля местом молитвы и очищения; поэтому любой человек из моей уммы, где бы его ни застала молитва, пусть совершает ее». (Хадис передан аль-Бухари и Муслимом; формулировка приводится у аль-Бухари). Если же предположить, что известно определенное место, (которое забрали) у конкретного мусульманина, то в таком случае применяется разногласие ученых относительно молитвы на узурпированной земле. Есть убедительные мнения о запрете молитвы там, где имущество отобрано, безотносительного того, мусульманином или нет», - процитировал богослов мнение шариатоведов.

«Все сделали без нашего ведома»

Официальное открытие прошло 15 сентября – в День единства народов Дагестана, а не в качестве подарка муфтию.

«Мероприятие прошло на высшем, в нем приняло участие уровне до 4000 человек. (15 сентября) отмечался официальный праздник - День единства народов Дагестана, поэтому был выбран этот день. Также были приглашены и местные чеченцы во главе с имамом, но они не явились», - сказал корреспонденту «Кавказскому узлу» глава администрации сельского поселения Ленинаул Зиявдин Шашуев.

По его словам, инцидентов никаких не было, а силовики были на месте для обеспечения общественного порядка. «Принимали участие участники СВО, было много различных почетных гостей из администрации и правительства. Для обеспечения безопасности были приняты меры безопасности. Мы открыты к разумному диалогу, мы приглашаем любые мусульманские конфессии, готовые принять участие к совместному поклонению, изучению исламу, обучению подрастающего поколения человеческим ценностям», - подчеркнул он.

Чеченцы, проживающие в Ауховском районе, не принимали участие в открытии мечети, рассказал представитель местной общины Султан. «Все сделали без нашего ведома, не учли нашли требования и пожелания. Кто после этого туда пойдет?», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он подтвердил, что мечеть была снесена в мае 2025 года. «В первой половине мая ее снесли, что стало сюрпризом для всех. Участок, где стояла мечеть, принадлежал чеченцу. Он - хозяин этой земли, его отца выселили в1944 году, какие документы у него могут быть? Ему не возвратили участок этот, и более того, разрушили историческую мечеть, которую дал согласие построить его дед в конце 19 века. Люди, пришедшие на чужую землю, уничтожают историю аборигенов, пользуясь административной властью», - рассказал Султан. 

Противоречия между словами собственника участка и администрацией района нет, считает другой представитель ауховских чеченцев Умар Тахиргеран.

«Этот участок принадлежал (членам семьи) до 1944 года, не знаю, какие были тогда документы. Например, мой дедушка купил свой дом, у него тоже не было документов, но это не значит, что дом не принадлежит ему» - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, построенная мечеть отличается от демонтированной. «Это большая мечеть с медресе. Но старая мечеть имела историческую значимость. Лично я (в новую) ходить не буду», - отметил он.

В администрации Казбековского района Дагестана сообщили, что до сих пор не представлены документы, подтверждающие принадлежность этой земли чеченцам-ауховцам. «В архивных документах не нашлось подтверждения тому, что земля принадлежит человеку, который об этом заявляет. Сказали, что сами представят все документы, но этого так не произошло», - сообщил представитель администрации корреспонденту «Кавказского узла».

По словам собеседника, открытая мечеть уже функционирует. «Она открыта для всех народов, исключений нет», - отметил он.

Напомним, Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты.  Чеченцы Дагестана уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Показать больше