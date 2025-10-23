×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
12:44, 23 октября 2025

Осечкин* озвучил свою версию подготовки покушения уроженцами Дагестана

Владимир Осечкин. Фото с личной странице в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Личных мотивов полголовки убийства у задержанных во Франции выходцев из Дагестана не было. Неудавшееся покушение связано с преданием огласки системы пыток в российских колониях и нарушений прав человека, связанных с военной операцией на Украине, считает основатель проекта Gulagu.net* Владимир Осечкин*.

"Кавказский узел" писал, что четыре человека, в том числе три уроженца Дагестана, задержаны во Франции за подготовку покушения на Осечкина.

«Мне известны все данные задержанных, все четверо – уроженцы Дагестана, просто один из них успел обзавестись французским паспортом». Эти люди действовали на платной основе – выбирали снайперские точки, с которых можно было стрелять из оружия с оптическим прицелом», - сказал Владимир Осечкин* корреспонденту « Кавказскому узлу».

«Личных мотивов у дагестанцев или чеченцев мстить мне быть не может. Уроженцы Дагестана оказались привлечены, по-видимому, для того, чтобы это казалось какой-то локальной инициативой», - считает Осечкин.

«Более того, проекта Gulagu.net* помогал заключенным дагестанцам. Так, в 2022 году к нам обратились Магомед Атимагомедову и Дауд Курамагомедов, мы опубликовали их обращение о пытках в колонии в Калмыкии», - сказал собеседник. 

Линия защиты задержанных во Франции дагестанцев состоит в том, что они не знали, кто такой Осечкин, не пользовались интернетом и просто снимали туристические видео, из Биаррица уезжая в Испанию, через Сан-Себастьян. “Они понимают (во всяком случае, трое из них), что нужно молчать и тогда, не исключено, что через какое-то время Москва их обменяет, потому что у России есть заключенные французы” – заявил Осечкин.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net (руководитель Владимир Осечкин*) обнародовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. Сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях приведены в справочном материале "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

Подготовку покушения он связывает с резонансными публикациями в 2021–2025 годах. «Все началось с пыточного видеоархива Сергея Савельева – съемок пыток и изнасилований в российских колониях. В декабре 2022 на два месяца у Gulagu.net* даже появилась возможность удаленно подключиться к просмотру системы видеонаблюдения за колониями ФСИН. В 2022 году нашей деятельностью был недоволен Пригожин, за публикацию свидетельств о том, как из колоний вербуют заключенных на военную операцию, в том числе помимо их воли. В 2024 году я помог телеканалу ZDF снять фильм с участием российских военных, рассказавших о (нарушении прав человека в ходе военной операции). Эти материалы вошли в уголовное дело Международного уголовного суда, который поблагодарил меня за сотрудничество», - отметил Осечкин.

В письме от 1 мая 2024 года, текст которого Осечкин передал корреспонденту «Кавказского узла», говорится, что команда прокуроров МУС несколько раз встречалась с ним в рамках «расследования преступлений, совершенных на территории Украины с ноября 2013 года». 

«По моим данным, этот фильм просмотрели в (силовых структурах), и было решено, что «Осечкин способен наносить оперативный ущерб», поскольку действующие силовики знают, как со мной связаться, как анонимно передать материалы, в том числе связанные с гостайной, как получить помощь для выезда за рубеж», - высказал свою версию Осечкин.

Отметим, что в октябре 2022 года французское издание Intelligence Online сообщило, что Осечкин помог выехать во Францию сотруднику поликлиники одного из силовых ведомств, а также члену ЧВК «Вагнер». 

Кроме того, Осечкин не исключает, что подготовка покушения связано с его негласной работой по деанонимизации силовиков и предложения их кандидатур для введения западных санкций, а также с публикацией в феврале 2025 года в Wall Street Journal о системе пыток украинских пленных.

Отметим, что издание Intelligence Online в публикации от 6 октября, незадолго до задержания уроженцев Дагестана, рассказывалось о подготовке покушения на Осечкина 24 февраля 2025 года. В этой же публикации описано, что спецслужбы Франции расследовали возможные данные о покушении на Осечкина еще в 2022 году. 

«Первая попытка покушения, по моим данным, готовилась в начале 2022 года. Грузинский криминальный авторитет подыскивал чеченцев, которые не получили статус беженцев и должны были покинуть Францию. Речь шла об инсценировке уличной драки, в которую бы я оказался вовлечен и якобы случайно убит. Однако в итоге этот проект сорвался», - заявил Осечкин.

Напомним, что  в феврале Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК, до десяти лет лишения свободы), сообщила тогда пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По версии следствия и суда, Осечкин* с марта по ноябрь 2022 года распространял в интернете заведомо ложную информацию о действиях российской армии. 

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Все блоги
