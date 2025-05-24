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00:22, 24 мая 2025

Снос мечети в Ленинауле актуализировал вопрос Ауховского района

Снесенная мечеть в Ленинауле. Скриншот фото https://t.me/auh_05/356.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченская мечеть в Ленинауле была снесена в нарушение распоряжения муфтия Дагестана, вопрос будет решаться при участии богословов из республик СКФО, заявил муфтий Чечни Салах Межиев, анонсировав и обсуждение восстановления Ауховского района.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинауле Казбековского района Дагестана, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная  в XIX веке, заявили в видеообращении жители села. Участок в Ленинауле, где, как утверждают представители чеченской общины, находилась мечеть XIX века, был продан на торгах представителю аварской общины, он передал его для строительства мечети. Власти не нашли в архивах документов о принадлежности этого участка чеченцам, заявила администрация Казбековского района. Муфтият и совет чеченцев Дагестана договорились решить вопрос о сносе мечети в Ленинауле по нормам шариата. Требование возвести мечеть на месте снесенной исламоведы назвали не нормой ислама, а просто местной традицией.

В истории со сносом мечети в Ленинауле много неясных моментов, но решение о сносе было поспешным и спровоцировало межнациональную напряжённость, указали комментаторы, обратив внимание на отсутствие реакции на заявление чеченцев-аккцинцев со стороны властей Чечни. 

Муфтий Чечни, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Салах Межиев, заявил, что те, кто снесли мечеть в Ленинауле, ослушались муфтия Дагестана. 

Салах Межиев. Стоп-кадр видео КЦМСК от 23.05.25, https://t.me/kcmskfo/3354."Прежде чем это произошло, 6 мая, мы послали нашу делегацию, наших представителей к муфтию Дагестана. Они донесли, что стоит такой вопрос, на что муфтий Дагестана совершенно справедливо, четко и ясно сказал, что это недопустимо", - заявил он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале КЦМСК.

Но при этом мечеть была снесена. "Люди, которые это сделали, ослушались, во-первых, муфтия Дагестана. После этого еще раз мы послали нашу делегацию, и муфтий Дагестана, конечно же, выразил свое недовольство по поводу произошедшего. Мы договорились, что после хаджа мы сядем и обсудим это на уровне богословов", – говорится в публикации от 23 мая.

Он отметил, что к этому разбирательству призвала дагестанская сторона. Поэтому данный инцидент будет решаться по нормам ислама с участием богословов из других республик Северного Кавказа.

Это наболевший вопрос на протяжении очень многих лет. По возвращении из ссылки после сталинских репрессий чеченцы не могут заселиться в свои дома

"Там будет два вопроса. Во-первых, насколько снос мечети соответствует нормам ислама, что произошло, и что дальше мы должны делать. Второй вопрос – это наболевший вопрос на протяжении очень многих лет. По возвращении из ссылки после сталинских репрессий чеченцы не могут заселиться в свои дома. Как председатель Координационного центра мусульман СКФО, хочу заметить, что это разбирательство будет не только между богословами Дагестана и Чечни. Также там будут присутствовать и другие богословы со всех духовных управлений Северного Кавказа", – подчеркнул муфтий.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты. 

23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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