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21:09, 15 мая 2025

Вопрос о мечети в Ленинауле переведен в русло шариата

Село Ленинаул. Скриншот фото с сайта администрации села, http://ленинаул.рф/fotogalereya.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муфтият и совет чеченцев Дагестана договорились решить вопрос о сносе мечети в Ленинауле по нормам шариата. Требование возвести мечеть на месте снесенной исламоведы назвали не нормой ислама, а просто местной традицией.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинауле Казбековского района Дагестана, несмотря на договоренности с властями, снесена чеченская мечеть, построенная  в XIX веке, заявили в видеообращении жители села. Участок в Ленинауле, где, как утверждают представители чеченской общины, находилась мечеть XIX века, был продан на торгах представителю аварской общины, он передал его для строительства мечети. Власти не нашли в архивах документов о принадлежности этого участка чеченцам, заявила администрация Казбековского района. В истории со сносом мечети в Ленинауле много неясных моментов, но решение о сносе было поспешным и спровоцировало межнациональную напряжённость, указали комментаторы, обратив внимание на отсутствие реакции на заявление чеченцев-аккцинцев со стороны властей Чечни.

Проблема, возникшая в результате сноса мечети в Ленинауле, будет решена согласно шариатским нормам, сообщил корреспонденту  «Кавказскому узлу» глава Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов

"Это мечеть конца XIX века. Есть разные даты, но факт остается фактом, что мечеть построена до революции. Потом мечеть, как мне сказали старожилы этой территории, в 1926 году советские власти превратили в магазин. Реконструировали под магазин. В 1944 году нас оттуда выслали и когда вернулись домой, там продолжал работать магазин. Потом это здание снова стало мечетью, люди смогли снова делать там намазы. Наши люди длительное время принимали участие в аукционах, чтобы купить этот участок, но были созданы такие условия, чтобы они не могли выкупить», - рассказал он.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

В последнее время  в совет чеченцев Дагестана стали поступать  сообщения, что мечеть начали разрушать.

"Мы выехали туда в составе трех человек из нашего совета. Мы там провели двухчасовой разговор с представителем ДУМ Дагестана и местных властей. Результатом встречи стало то, что мы договорились, что разрушение мечети будет приостановлено, мы предоставим доказательства, что это, действительно, мечеть, и уже в муфтияте мы примем окончательное решение. Но в тот же день, после ночного намаза, мечеть полностью снесли", - сообщил он. 

Мы надеемся, что на том же месте снова будет стоять мечеть. Эта мечеть - это память тех чеченцев, которые оттуда были высланы и потом вернулись

По его словам, после сноса мечети был риск конфликта в селе. "Возникла ситуация, когда мы могли потерять контроль. Однако мы категорически призвали всех не предпринимать такие шаги, которые бы могли нарушить наши отношения. И снова начались переговоры. В нашем совете есть комитет по примирению, и они вели переговоры с муфтиятом. Шел определенный процесс и вчера вечером было принято окончательное решение, что этот вопрос будет рассмотрен и решен, согласно шариатским нормам и законам. Истина будет установлена таким образом. И мы надеемся, что на том же месте снова будет стоять мечеть. Эта мечеть - это память тех чеченцев, которые оттуда были высланы и потом вернулись", - подчеркнул он.

Батырсултанов также сообщил, что снесенная мечеть была не единственной в населенном пункте.

"В Ленинауле есть две мечети, старинная и относительно новая, построенная у вот этой мечети, которая была снесена. В снесенную мечеть ходили все жители Ленинаула без какого-то разграничения. Кстати в исламе есть норма, что если разрушается мечеть, то на ее месте должна быть построена новая. Так что где-то месяц будут обсуждения и потом будет принято решение", - указал он.

В администрации Казбековского района отказались от дополнительных комментариев. 

Исламоведы назвали традицией требование возведения мечети на месте снесенной

Опрошенные «Кавказским узлом» исламоведы не знакомы с нормой в исламе, которая требует строительства новой мечети на месте снесенной.

"Никогда в моей практике не встречал в исламской литературе такого подхода. В исламе нет такой конкретной нормы. Но я полагаю, что речь про определенную традицию, которая сложилась в течение долгого периода времени в тех местах, откуда говорят про эту норму. Возможно среди жителей этой территории были такие традиции, что если вдруг мечеть разрушается, то новую строят именно на ее месте. Отсюда и такая трактовка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

Везде, где более или менее компактно проживают значимые в численном отношении мусульманские сообщества, складывается свои собственные традиции и обычаи, которые передаются поколениями, расширяя географию

По его словам, такая традиция может передаваться из поколения в поколение и со временем может расширять свою географию.

"Обычаи и традиции в мусульманских обществах довольны сильны. То, о чем они говорят, отражают эти традиции. Везде, где более или менее компактно проживают значимые в численном отношении мусульманские сообщества, складывается свои собственные традиции и обычаи, которые передаются поколениями, расширяя географию. Это местная традиция, которую они транслируют", - объяснил он.

Исламовед и специалист по Кавказу, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что в исламе нет такой нормы.

"Я бы сказал, что это традиция, а не норма в исламе. Я не встречал в исламе такую норму, согласно которой, если разрушили мечеть, то надо строить новую на этом месте. Мы имеем дело с традицией, которая сложилась у них в течение веков», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Этой традиции также есть следующее объяснение, говорит специалист.

"В 90-е годы в дагестанских селениях просто брали помещения разные, допустим дирекцию совхоза, и делали мечеть. Бывало по-разному. Во многих регионах здания мечети изначально строились не под мечеть. Но жители в некоторых случаях говорят, что это очень старинная мечеть. И сложно найти источники, которые бы точно ответили на вопрос, что это за здание. В любом случае такой нормы точно нет, но есть некий адат, на который ссылаются жители Ленинаула», - указал он. 

Напомним, восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты. 

23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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