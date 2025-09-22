×

Кавказский узел

Лента новостей
13:16, 22 сентября 2025

Карантинный режим в Азербайджане продлен до 2026 года

Жители Баку в защитных масках. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане продлен до 1 января 2026 года карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", в июне срок особого карантинного режима, введенного в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, был продлен еще на три месяца, до 1 октября. До этой даты по-прежнему будут закрытыми сухопутные границы, но запрет не распространяется на грузовые перевозки. Также через сухопутные границы могут выехать иностранцы, прибывшие в Азербайджан воздушным транспортом, сообщили в правительстве.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая 2023 года отменила статус пандемии для COVID-19. При этом в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня.

Правительство Азербайджана продлило еще на три месяца срок особого карантинного режима, сообщает сегодня АПА.

Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Али Асадов, "в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий", особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 по местному времени [05.00 мск] 1 января 2026 года, пишет агентство.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Ильхам Алиев заявил, что сохранение границ закрытыми вызвано также "внешними рисками" для безопасности страны. "То, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

Бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров ранее указал на отсутствие правовых оснований для "бесконечной пролонгации" карантинного режима.

По мнению главы Центра "Защитник" Самеда Рагимли, ограничение на пересечение сухопутных границ нарушает гарантированные статьей 28 (свобода передвижения) Конституции Азербайджана и статьей 2 (свобода передвижения) Протокола №4 Европейской конвенции прав и свобод человека. В декабре 2024 года активисты инициировали кампанию по подаче жалоб в Конституционный суд.

Автор: "Кавказский узел"

