Активисты потребовали открыть сухопутные границы Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Азербайджана оставило сухопутные границы закрытыми еще на три месяца. Активисты сочли это нарушением прав жителей страны и инициировали кампанию по подаче жалоб в Конституционный суд.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября премьер-министр Азербайджана продлил до 1 января 2025 года особый карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

23 сентября, выступая перед депутатами парламента, президент Ильхам Алиев заявил, что сохранение границ закрытыми вызвано также "внешними рисками" для безопасности страны. "То, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

Азербайджанский правовой центр «Защитник» инициировал кампанию по подаче массовых индивидуальных жалоб в Конституционный суд Азербайджана в связи с тем, что правительство держит закрытыми сухопутные границы.

Никакого разумного обоснования этому нет

"Вот уже почти пять лет сухопутные границы Азербайджана закрыты под предлогом особого карантинного режима, введенного в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Даже после того, как азербайджанский самолет, выполнявший рейс Баку-Грозный, 25 декабря потерпел крушение, и эта трагедия вновь привлекла внимание к проблеме закрытости границ (ибо раньше люди ездили на Северный Кавказ поездами и автобусами), кабинет министров в очередной раз продлил карантинный режим до 1 апреля. Никакого разумного обоснования этому нет", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава центра «Защитник» Самед Рагимли.

27 декабря премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 1 апреля 2025 года. До этой же даты будут оставаться закрытыми сухопутные границы, сообщил 27 декабря корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата правительства.

Еще в мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении пандемии, и отказ открыть границы "не имеет не логического, ни юридического обоснования", подчеркнул активист. "Азербайджан сейчас является единственной страной в мире, у которой сухопутные границы не были открыты после завершения пандемии", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая 2023 года отменила статус пандемии для COVID-19, сообщило в тот же день РБК со ссылкой на гендиректора ВОЗ. При этом в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня. "У населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19, и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - сообщил тогда "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев.

Власти уже признали, что границы остаются закрытыми не из-за коронавируса, а из соображений безопасности, но в любом случае это ограничение нелегитимно, подчеркнул Рагимли. "И цивилизованным путем борьбы за его отмену является подача в массовом порядке индивидуальных жалоб в Конституционный суд. Согласно части V статьи 130 Конституции и статье 34.1 закона о Конституционном суде, граждане могут обращаться в КС с просьбой о восстановлении их прав, попранных нормативно-правыми актами исполнительной, законодательной и исполнительной власти", - сказал он.

По его мнению, ограничение на пересечение сухопутных границ нарушает гарантированные частью III статьи 28 (свобода передвижения) Конституции Азербайджана и статьей 2 (свобода передвижения) Протокола номер 4 Европейской конвенции прав и свобод человека.

После новогодних праздников мы представим готовые образцы подачи жалоб

Юрист отметил, что, сохраняя границы закрытыми, власти увеличивают финансовое бремя граждан, вынуждая их пользоваться авиатранспортом, который многократно дороже. "Из-за высоких цен на авиабилеты граждане не могут, к примеру, посещать своих родственников в других странах, выезжать на лечение, заниматься приграничной торговлей. Мы сейчас через социальные сети объявили о начале кампании. После новогодних праздников мы представим готовые образцы подачи жалоб в Конституционный суд", - сказал он.

Когда карантинный режим вводился, ограничения были объяснены требованиями закона о санитарном-эпидемиологическом здоровье населения, напомнил Самед Рагимли. "Это также было спорным. Однако в любом случае, основания по санитарно-эпидемиологическим условиям, когда пандемии уже давно нет, устранены. Если власти держат границы закрытыми, как неофициально заявляют в приватных беседах отдельные чиновники и депутаты, из-за опасений наплыва людей призывного возраста из России в связи с конфликтом с Украиной или массовой миграцией из Ирана, или по каким-то другим причинам, «угрожающим безопасности», то государство должно официально назвать причины. Но даже в таком случае закрытие границ будет неправомерным. Обеспечение безопасности – дело правоохранительных органов", - сказал юрист.

25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Решение продлить карантинный режим вызвало критику и у других азербайджанских активистов. "Оставлять границу закрытой - не укладывается ни в какие логические рамки. Пандемии давно нет. Из-за закрытости границы люди вынуждены летать самолетами в соседние страны. Катастрофа с азербайджанским самолетом, летевшим в Грозный, напомнила, к каким трагическим последствиям для людей может приводить закрытость границ. Ведь Грозный находится не очень далеко, и до пандемии люди туда ездили автобусами и поездами. Работал бы наземный транспорт, не было бы необходимости в открытии авиасообщения в Грозный и другие города Северного Кавказа. Из Баку до Махачкалы - пять часов езды на машине, но людям приходится туда добираться авиатранспортом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" проживающий в Мингячевире активист и блогер Эльчин Гасанзаде.

Ограничения необоснованны, они нарушают конституционные права

Бывший член коллегии адвокатов Азербайджана, юрист Намизад Сафаров указал на отсутствие правовых оснований для "бесконечной пролонгации" карантинного режима.

"Особый карантинный режим вводится на определенное время, когда эпидемиологическая ситуация носит острый характер. ВОЗ уже [давно] заявила о завершении пандемии. Поэтому ограничения необоснованны, они нарушают конституционные права на свободу передвижения. Власти теперь объясняют закрытость границ интересами безопасности. Но для обеспечения безопасности есть специальные государственные органы", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.