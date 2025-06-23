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13:16, 23 июня 2025

Карантинный режим продлен в Азербайджане на три месяца

Эвакуация людей из Ирана через КПП Астара. Фото: https://oxu.az/ru/politika/prodolzhaetsya-evakuaciya-inostrannyh-grazhdan-cherez-kpp-astara

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане продлен карантинный режим, введенный пять лет назад в связи с пандемией COVID-19. Пересечение сухопутных границ разрешено в виде исключения людям, которых эвакуируют из Ирана, и иностранцам, прилетевшим в Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Азербайджана продлил до 1 июля особый карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Срок особого карантинного режима продлен еще на три месяца, до 1 октября, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата кабинета министров Азербайджана.

Он пояснил, что до этой даты по-прежнему будут закрытыми сухопутные границы, но запрет не распространяется на грузовые перевозки. Также через сухопутные границы Азербайджан могут покинуть иностранцы, прибывшие в страну воздушным транспортом.

Кроме того, в связи с военной эскалацией в Иране через сухопутные границы из этой страны в Азербайджан эвакуируются азербайджанские граждане и иностранные граждане, сообщил представитель правительства.

Эвакуация иностранных граждан из Ирана через КПП «Астара» на границе Азербайджана продолжилась и сегодня. Кроме того, некоторые страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации их граждан из Ирана транзитом через территорию Азербайджана, пишет сегодня АПА.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 5 мая 2023 года отменила статус пандемии для COVID-19. При этом в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня.

В сентябре 2024 года президент Ильхам Алиев заявил, что сохранение границ закрытыми вызвано также "внешними рисками" для безопасности страны. "То, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

Бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров ранее указал на отсутствие правовых оснований для "бесконечной пролонгации" карантинного режима.

По мнению главы Центра "Защитник" Самеда Рагимли, ограничение на пересечение сухопутных границ нарушает гарантированные частью III статьи 28 (свобода передвижения) Конституции Азербайджана и статьей 2 (свобода передвижения) Протокола номер 4 Европейской конвенции прав и свобод человека. В декабре 2024 года активисты инициировали кампанию по подаче жалоб в Конституционный суд.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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