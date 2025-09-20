Аэропорт Магаса купила связанная с Wildberries компания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания «Апр-Сити/ТВД» с уставным капиталом 8400 рублей приобрела за 425 миллионов акции аэропорта Магаса. Глава Ингушетии пообещал, что деньги пойдут на социальные программы.

Как писал "Кавказский узел", Правительство Ингушетии выставило на продажу за 250 миллионов рублей аэропорт Магаса, указав, что его содержание обходится в 100 миллионов рублей ежегодно, а средств на его развитие нет. Власти могли бы найти деньги на единственный аэропорт республики, возмутились комментаторы в соцсети

Акции аэропорта «Магас» приобретены компанией из структуры Wildberries. Новым владельцем акций воздушной гавани стала компания «Апр-Сити/ТВД». Цена продажи составила 425 миллионов рублей, что значительно превышает первоначальную оценку в 250 миллионов рублей, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Изначально акции оценивались в 250 миллионов рублей, но по итогам аукциона, в котором участвовали две компании, цена сделки достигла 425 миллионов рублей. Средства будут направлены на реализацию социальных программ в нашей республике", - пообещал он.

ООО "Апр-Сити/ТВД" зарегистрировано в Москве в 2003 году. Компания специализируется на деятельности рекламных агентств. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет ООО "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ), сообщил "Интерфакс".

По данным сайта "РБК Компании", уставной капитал ООО "Апр-Сити/ТВД" составляет 8400 рублей.

С компанией Russ Outdoor, которая долгие годы была одним из крупнейших российских операторов наружной рекламы, связан депутат Госдумы из Ингушетии Бекхан Барахоев, бизнес-партнер Левана и Роберта Мирзоянов. До перехода на работу в парламент Барахоев занимал должность вице-президента ЗАО «Вера-Олимп», одной из дочерних компаний Russ, сообщает "Фортанга".

Напомним, что 18 сентября 2024 года в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

В октябре 2024 года Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть.

20 ноября РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение. Кадыров и н Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.