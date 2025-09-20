×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:48, 20 сентября 2025

Аэропорт Магаса купила связанная с Wildberries компания

У аэропорта Магаса. Скриншот фото из Telegram-канала Махмуд-Али Калиматова от 19.09.25, https://t.me/MAKalimatovvv/9716

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания «Апр-Сити/ТВД» с уставным капиталом 8400 рублей приобрела за 425 миллионов акции аэропорта Магаса. Глава Ингушетии пообещал, что деньги пойдут на социальные программы.

Как писал "Кавказский узел", Правительство Ингушетии выставило на продажу за 250 миллионов рублей аэропорт Магаса, указав, что его содержание обходится в 100 миллионов рублей ежегодно, а средств на его развитие нет. Власти могли бы найти деньги на единственный аэропорт республики, возмутились комментаторы в соцсети

Акции аэропорта «Магас»  приобретены компанией из структуры Wildberries. Новым владельцем акций воздушной гавани стала компания «Апр-Сити/ТВД». Цена продажи составила 425 миллионов рублей, что значительно превышает первоначальную оценку в 250 миллионов рублей, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Изначально акции оценивались в 250 миллионов рублей, но по итогам аукциона, в котором участвовали две компании, цена сделки достигла 425 миллионов рублей. Средства будут направлены на реализацию социальных программ в нашей республике", - пообещал он.

ООО "Апр-Сити/ТВД" зарегистрировано в Москве в 2003 году. Компания специализируется на деятельности рекламных агентств. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет ООО "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ), сообщил "Интерфакс".

По данным сайта "РБК Компании", уставной капитал ООО "Апр-Сити/ТВД" составляет 8400 рублей.

С  компанией Russ Outdoor, которая долгие годы была одним из крупнейших российских операторов наружной рекламы, связан депутат Госдумы из Ингушетии Бекхан Барахоев, бизнес-партнер Левана и Роберта Мирзоянов. До перехода на работу в парламент Барахоев занимал должность вице-президента ЗАО «Вера-Олимп», одной из дочерних компаний Russ, сообщает "Фортанга".

Напомним, что 18 сентября 2024 года в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

В октябре 2024 года Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть

20 ноября РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение. Кадыров и н Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Нападение в Магасе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:36, 17 сентября 2025
За неделю с 8 по 14 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Спецоперация на Украине. Скриншот видео Минобороны России
15:04, 16 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7400
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Фото
23:29, 15 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Обращение к властям Ингушетии
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
21:04, 9 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
12
Обращение к главе Северной Осетии
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение к федеральным властям (фото)
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Вынужденные переселенцы перед возвращением в Кельбаджар. 20 сентября 2025 года. Кадр видео Report https://t.me/reportazru/137698
20 сентября 2025, 12:51
29 азербайджанских семей возвращены в Кельбаджар

Выбитые окна. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20 сентября 2025, 07:53
Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке беспилотников

Открытие школы имени Кадырова в Цхинвале. Фото: пресс-служба президента Южной Осетии / presidentruo.org
19 сентября 2025, 22:33
Школа имени Кадырова появилась в Цхинвале

Затопленные улицы Махачкалы. 19 сентября 2024 г. Фото: https://t.me/chernovik_news/4721
19 сентября 2025, 19:19
Махачкала встала в пробках на фоне затопленных улиц

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше