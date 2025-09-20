×

Кавказский узел

19:49, 20 сентября 2025

День адыгов в Кабардино-Балкарии напомнил о нерешенных проблемах

Празднование Дня адыгов в Баксане. Скриншот фото "Новости КБР" от 20.09.25, https://t.me/novostidnya_1kbr/10606

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Нальчике и районах Кабардино-Балкарии прошли культурные мероприятия по случаю Дня адыгов. Этот день напоминает о необходимости изучения родных языков, сохранении культуры, указали черкесские активисты.

Как писал "Кавказский узел", в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. 

Сегодня в Нальчике, а также в некоторых селах и районных центрах прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня адыгов. Накануне состоялось заседание Международной Черкесской Ассоциации. Как сообщили официальные источники, на заседании обсуждался ряд актуальных вопросов, касающихся деятельности МЧА, в том числе речь шла и о репатриации адыгских соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам главы ассоциации Хаути Сохрокова, последний закон о репатриации, который не требует от соотечественников обязательного знания русского языка, дает шанс и для возвращения адыгских соотечественников.

"Мы намерены по этому поводу обратиться к нашему уважаемому президенту", - сказал Хаути Сохроков, комментируя итоги заседания МЧА для местных СМИ.

Деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа в апреле призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму антиконституционной и дискриминационной по отношению к коренным народам. Более 80 правозащитников, активистов, деятелей культуры из республик Северного Кавказа обратились к Путину с просьбой остановить принятие законопроекта. Миннац Кабардино-Балкарии направил в Москву рекомендации по доработке федерального законопроекта о репатриации на основе обращения черкесских активистов.

На заседании обсуждались также вопросы сотрудничества с общественными организациями и национально-культурными центрами, итоги визита к соотечественникам в Турцию, говорили о прошедшем  заседании исполкома МЧА в Республике Абхазия, обсудили и вопросы экономики, политики, социальной сферы, миграционные процессы, подвели итоги организации в КБР отдыха детей соотечественников.

В рамках празднования Дня адыгов в республике прошли концерты, выставки, другие культурно-развлекательные мероприятия. 19 сентября в Музыкальном театре состоялся большой праздничный концерт с участием мастеров искусств и творческих коллективов республики. В фойе была развернута выставка адыгских художников. В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка "Черкешенка. Гармония, изящество, стиль", посвященная адыгскому женскому костюму. На выставке представлены элементы адыгской женской одежды, украшения, предметы быта, которые использовались в прошлом. Выставка будет работать до середины октября. В Доме молодежи состоялся этнокультурный вечер "Наследие предков". Праздничные мероприятия прошли также в Баксане, в селении Урвань и других населенных пунктах.

Между тем День адыгов празднуют только в Кабардино-Балкарии, а не во всех адыгоязычных республиках, о чем многие общественники сожалеют.

"День адыгов – для меня это 89 интересных культурно-массовых мероприятий на территории Кабардино-Балкарии. Если в этот день я нахожусь в КБР, то это повод встретиться со знакомыми для обсуждения проблем и достижений народа. Однако в  прошлом году 20 сентября я находился  в Республике Адыгея, и праздник прошел мимо меня, где ничего о Дне адыгов и мероприятиях не говорилось. Если этот праздник претендует на то, чтобы "олицетворять единство адыгского народа", то впереди ещё много работы", – сказал журналист Арсен Камбиев корреспонденту "Кавказского узла"

Главная цель – возрождение культуры, уверен активист  Ратмир Каров. "То, что в этот день проводятся культурные мероприятия, люди в черкессках ходят, это очень важно и полезно для нас. День адыгов – это очередной повод для сохранения культуры и развития адыгского народа", – так прокомментировал праздник активист.

При этом не все в КБР разделяют идею праздника.

Адыгский общественный деятель Аслан Бешто считает, что адыгам "праздновать пока нечего". Он рассказал предысторию учреждения праздника. "Впервые идея праздника возникла в бытность главой республики Арсена Канокова, но она благополучно почила в бозе, в том числе из-за критики общественности. При следующем главе, Юрии Кокове, идея вновь всплыла. Целью было изменить формы проведения памятных мероприятий 21 мая. Профильные чиновники, с которыми мы общались, стали более настойчиво предлагать нам перейти от траура к празднику. Идея была облечена в форму нормативного акта", - рассказал Аслан Бешто.

Бывший руководитель Координационного совета адыгских общественных организаций, ныне покойный Желяби Калмыков по данному поводу направил письмо главе республики, в котором по пунктам разложил причины неприятия данного праздника. В частности, он писал, что кризис преподавания родного языка усугубляется, об упадке культуры, об общей деградации общества. В такой ситуации учреждать праздник, на котором планировалось веселиться, не выглядело уместным, отметил Бешто.

"Координационный совет тогда голосованием принял решение никоим образом не принимать участия в праздничных мероприятиях до тех пор, пока не будет решена хотя бы часть проблем, которые были обозначены в письме. Приходится констатировать, что ни одна общественная инициатива и ни одно наше требование не получили положительного решения. Количество часов родного языка за это время снизилось с восьми до одного часа  в неделю. Родителям предоставлено право выбирать между русским языком и адыгским. Все это ведет к деградации обучения адыгскому языку и к языковой ассимиляции. Подытоживая все сказанное, отмечу, что праздновать вообще нечего", - сказал Бешто.

По его мнению, праздновать только потому, что власть назначила этот день праздником, так себе идея. "Так можно каждый день праздновать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

