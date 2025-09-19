×

Кавказский узел

Лента новостей
14:49, 19 сентября 2025

Суд в Горячем Ключе оштрафовал кандидата в депутаты

Татьяна Плешакова. Фото с личной страницы в Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=532584294542428&set=a.127863091681219 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Действия на избирательном участке кандидата в депутаты горсовета Горячего Ключа Татьяны Плешаковой суд расценил как неповиновение полиции и оштрафовал ее на две тысячи рублей. Решение будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел", кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Татьяна Плешакова, которую силой выдворили с избирательного участка в день голосования, обвинена в неповиновении полиции, а ее коллега Валентина Шостак - в препятствовании деятельности избирательной комиссии.  

Представители КПРФ во время выборов 12-14 сентября сообщали о нарушениях в ходе голосования в Горячем Ключе. По их сообщениям, с одного из участков 13 сентября силой выдворили наблюдателей и кандидата, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан. Также сообщалось, что на участке 1007 в Горячем Ключе наблюдателю от КПРФ запрещали фиксировать подсчет голосов. Кандидат в губернаторы Кубани Александр Сафронов в видеообращении к главе ЦИК и замглавы администрации президента озвучил сведения о нарушениях на избирательных участках в Краснодарском крае и призвал не допустить фальсификации результатов выборов. Авторы комментариев в Telegram поддержали его призыв.

Cуд оштрафовал кандидатку, которая не давала членам избиркома оставаться на участке после закрытия. Горячеключевской городской суд 19 сентября оштрафовал экс-кандидатку в горсовет Татьяну Плешакову на 2 тысячи рублей по делу о неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП РФ), сообщил сегодня Telegram-канал "7х7" (внесен в реестр иноагентов) со ссылкой на пресс-службы судов Краснодарского края.

Бывший кандидат в губернаторы Кубани от КПРФ Александр Сафронов назвал в своем Telegram-канале это решение "абсолютно позорным".

"Будем обжаловать и обязательно его отменим! Суд не смутили видео доказательства невиновности кандидата и противоправных действий комиссии. Суд не смутило то, что мы доказали законность требований Плешаковой. Суд не смутило то, что комиссия вопреки требованиям закона и постановлениям ЦИК работала с документами после того, как полиция силой вывела кандидатов и наблюдателей с участка. Ничего. Мы сами сейчас будем писать заявления на незаконность действий полиции и комиссии", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

В каких регионах СКФО и ЮФО в сентябре проходили выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор: "Кавказский узел"

