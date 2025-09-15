×

Главная   /   Лента новостей
20:51, 15 сентября 2025

Адам Кадыров продемонстрировал новые часы с бриллиантами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий сын главы Чечни появился на фото в соцсетях старшей сестры, демонстрируя еще один экземпляр своей коллекции дорогих часов - Jacob & Co лимитированной серии стоимостью более 41 млн рублей. 

Как писал "Кавказский узел",  в июле 17-летний Адам Кадыров надел на свою свадьбу часы Jacob & Co. Billionaire Ashoka, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов. В них он позировал за рулем Mercedes из лимитированной серии стоимостью в 190 тысяч долларов. Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали показную роскошь на свадьбе третьего сына главы Чечни. 

Свадьбам сыновей Рамзана Кадырова предшествуют публичные встречами с Владимиром Путиным. Сами празднования сопровождаются роскошными церемониями и символическими жестами со стороны представителей властей, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Главное о свадьбах сыновей Кадырова".

Еще один аксессуар из коллекции Адама Кадырова хорошо виден на снимке, который опубликовала его старшая сестра Табарик в своем Instagram*. На фото Кадыров в белой рубашке, черных брюках и шляпе позирует на фоне черного автомобиля, часы Jacob & Co из серии Epic SF24 на его левой руке легко рассмотреть. 

Эта модель была выпущена только в 18 экземплярах, все они сейчас распроданы. Часы изготовлены из 18-каратного белого золота, корпус инкрустирован 104 бриллиантами, ремешок сделан из кожи, стекло устойчиво к царапинам. Согласно открытым данным, в США, где были произведены часы, они стоили не менее 497 тысяч долларов, пишет “Верстка” (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Издание отмечает, что это как минимум четвертые роскошные часы, которые Адам Кадыров носил на публике: помимо “свадебных” Jacob & Co Billionaire ASHOKA, третий сын главы Чечни имел Richard Mille 035 за 37 млн рублей и Audemars Piguet за 85 млн рублей. Две последние модели он носил в 2022 году.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров 14 сентября прокомментировал многочисленные награды Адама, заявив, что их все сын получил "за конкретные достижения". " Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных", - сказал Кадыров-старший. 

Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". 

Автор: "Кавказский узел"

Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Кондратьев и Слюсарь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
