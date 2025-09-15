Адам Кадыров продемонстрировал новые часы с бриллиантами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий сын главы Чечни появился на фото в соцсетях старшей сестры, демонстрируя еще один экземпляр своей коллекции дорогих часов - Jacob & Co лимитированной серии стоимостью более 41 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в июле 17-летний Адам Кадыров надел на свою свадьбу часы Jacob & Co. Billionaire Ashoka, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов. В них он позировал за рулем Mercedes из лимитированной серии стоимостью в 190 тысяч долларов. Пользователи соцсетей с иронией прокомментировали показную роскошь на свадьбе третьего сына главы Чечни.

Свадьбам сыновей Рамзана Кадырова предшествуют публичные встречами с Владимиром Путиным. Сами празднования сопровождаются роскошными церемониями и символическими жестами со стороны представителей властей, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Главное о свадьбах сыновей Кадырова".

Еще один аксессуар из коллекции Адама Кадырова хорошо виден на снимке, который опубликовала его старшая сестра Табарик в своем Instagram*. На фото Кадыров в белой рубашке, черных брюках и шляпе позирует на фоне черного автомобиля, часы Jacob & Co из серии Epic SF24 на его левой руке легко рассмотреть.

Эта модель была выпущена только в 18 экземплярах, все они сейчас распроданы. Часы изготовлены из 18-каратного белого золота, корпус инкрустирован 104 бриллиантами, ремешок сделан из кожи, стекло устойчиво к царапинам. Согласно открытым данным, в США, где были произведены часы, они стоили не менее 497 тысяч долларов, пишет “Верстка” (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Издание отмечает, что это как минимум четвертые роскошные часы, которые Адам Кадыров носил на публике: помимо “свадебных” Jacob & Co Billionaire ASHOKA, третий сын главы Чечни имел Richard Mille 035 за 37 млн рублей и Audemars Piguet за 85 млн рублей. Две последние модели он носил в 2022 году.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров 14 сентября прокомментировал многочисленные награды Адама, заявив, что их все сын получил "за конкретные достижения". " Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных", - сказал Кадыров-старший.

Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

