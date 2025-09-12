Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара

В поселок Гадрут и село Бадара сегодня отправлены первые группы переселенцев, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Ходжавендский и Ходжалинский районы Азербайджана с 1993 года контролировались властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Поселок Гадрут, как и еще 15 населенных пунктов, перешел под контроль Баку 7 ноября 2020 года, во время "44-дневной войны".

Сегодня в поселок Гадрут Ходжавендского района и в село Бадара Ходжалинского района отправлены первые группы переселенцев, которые были расселены в Баку, Гяндже, а также в Геранбойском, Бардинском, Бейлаганском, Билясуварском и Абшеронском районах, сообщает АПА.

Эти люди жили преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом этапе в село Бадара возвращается 14 семей (55 человек), а в поселок Гадрут - 10 семей (42 человека), пишет Trend.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.