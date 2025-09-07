Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализован, его площадь сократилась до 800 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", утром 6 сентября возник пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пожар сопровождается сильным задымлением, борьбу с возгоранием усложняют порывы ветра, отчитался мэр города.

На мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона. К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил 1 августа губернатор. Расширение полигона в Новороссийске не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров, указали экологи и местные жители.

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске составляет 800 квадратных метров, пожар локализован. Самосвалы выполнили 177 рейсов, отсыпано более 2,1 тысячи кубометров грунта, отчитался сегодня мэр города Андрей Кравченко.

В работах задействованы более тридцати человек и 28 единиц техники – автоцистерны, водовозки, самосвалы, экскаватор и бульдозеры, сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе 2024 года глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.