Мусорный полигон загорелся в Новороссийске

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске сопровождается сильным задымлением, борьбу с возгоранием усложняют порывы ветра, отчитался мэр города.

Как писал "Кавказский узел", на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона. К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил 1 августа губернатор.

Расширение полигона в Новороссийске не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров. Мусорную проблему на Кубани нужно решать системно, но власти ограничиваются лишь временными мерами, указали экологи и местные жители.

Ранним утром поступила информация о возгорании на мусорном полигоне. Новороссийское лесничество дежурит на границе полигона с лесным массивом. Ориентировочная площадь возгорания 900 квадратных метров, сообщил сегодня мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

"На месте работают 33 человека. Привлечена спецтехника: шесть автоцистерн, девять водовозок, 10 самосвалов, два бульдозера, один экскаватор. Содействие в тушении оказывают военнослужащие Новороссийского гарнизона и соседние муниципалитеты — Анапа и Геленджик направили автоцистерны. Работу значительно усложняют порывы ветра и сильное задымление. На данный момент возгорание локализовано на 900 квадратных метрах, распространение огня остановлено. Главная задача – ликвидировать интенсивное горение. Ведется пролив водой", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе 2024 года глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.