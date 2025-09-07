Более 500 машин стоят в пробке перед Крымским мостом на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 518 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, еще 615 машин стоят в очереди со стороны Крыма.

Как писал "Кавказский узел", днем 6 сентября перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 132 машин, со стороны Керчи проезда ожидали водители 695 автомобилей.

Очередь машин перед Крымским мостом, которая исчезла к 19 мск 6 сентября, начала расти сегодня в 9.00 мск со стороны Тамани. К этому времени в ней стояли 250 машин, час спустя – уже 360, а к 14.00 мск очередь выросла до 518 машин, следует из ежечасных публикаций в телеграм-канале информационного центра по автодорогам к Крымскому мосту.

Согласно публикациям, со стороны Керчи очередь образовалась к 12.00 мск, и к 14.00 мск увеличилась до 615 машин. "Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

О заторе со стороны Тамани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "В Крым. В 9:20 встали в пробку, в 10:10 заехали на мост", - сообщила, в частности, Александра.

"В сторону Крыма встали в 11.50, в 13.05 въехали на мост", - написала Екатерина. "Со стороны Тамани заехали 13-15, выехали 14-30", - отчиталась Татьяна.

Напомним, 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины.

Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста. По мнению правозащитников, все они - случайные люди, а настоящие организаторы и исполнители для российских силовиков недоступны.