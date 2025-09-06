Очередь перед Крымским мостом выросла до 827 машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 132 машин ожидают на Кубани проезда по Крымскому мосту, в очереди со стороны Керчи находятся 695 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 71 машины, со стороны Керчи проезда ожидали водители 273 автомобилей.

К 13.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились уже 132 автомобиля, сообщает в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 695 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в публикации.

Со стороны Тамани ожидать в очереди на досмотр приходится недолго, рассказали пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Стал в очередь в сторону Керчи в 12 на ручной, сейчас прошел, стою в очереди на выезд", - написал в 12.44 мск Дмитрий

"Со стороны Тамани. Встали в пробку в 12.11, в 12.52 уже выезжаем с досмотра", - поделилась Таня Ермолаева. "Простояли на рентген 2 часа 20 минут со стороны Тамани", - сообщил пользователь с ником, состоящим из эмодзи.

Напомним, 24 августа движение машин по Крымскому мосту было остановлено на фоне угрозы ракетной опасности в Краснодарском крае. После отмены угрозы движение было возобновлено.

18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.