Природные пожары в Дагестане потушены с помощью сельчан

Ликвидированы ландшафтные пожары в Тляратинском районе и на Бежтинском участке, в тушении которых принимали участие жители дагестанских сёл.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября были потушены лесные пожары в Унцукульском и Цумадинском районах Дагестана, а ландшафтные пожары в Тляратинском районе и на Бежтинском участке были локализованы на площади соответственно 19,1 гектара и 7,2 гектара.

Леса в Унцукульском и Тляратинском районах горели с конца августа. 3 сентября власти сообщили, что пожар в Унцукульском районе локализован, но появились три новых очага, которые угрожают лесу. Всего к этой дате в тушении огня в лесах Унцукульского, Тляратинского и Цумадинского районов, а также Бежтинского участка участвовали 320 человек.

Ландшафтные пожары в Тляратинском районе и на Бежтинском участке ликвидированы, сообщило вечером 5 сентября в своем телеграм-канале правительство Дагестана.

"В ликвидации двух указанных пожаров в труднодоступной местности принимали участие около 160 человек и около 30 единиц техники. Правительство Дагестана выражает благодарность всем, кто участвовал в тушении пожаров, - сотрудникам МЧС, МВД, лесничеств, волонтерам, добровольцам и местным жителям", - говорится в публикации.

Напомним, 31 августа администрация Унцукульского района сообщила, что огонь подобрался к селам, и трава горит в 3-4 километрах от села Унцукуль и в 1,5 километра от села Гимры. Добровольцы из числа сельчан уже тогда участвовали в тушении пожара. 2 сентября стало известно, что жители села Гимры даже ночью помогают тушению пожара, несмотря на труднодоступную местность.

4 сентября Даглесхоз поблагодарил жительниц села Сикар Тляратинского района, отметив, что женщины "не только кормили и поили огнеборцев, но и по несколько километров носили воду в ранцевых огнетушителях".

Сельчанам в Дагестане и ранее приходилось участвовать в тушении природных пожаров. Так, в конце марта начался пожар в лесу около села Инкучимахи Левашинского района, и местные жители пожаловались на бездействие властей. По их словам, пожар тушили сами сельчане, а представитель экстренных служб лишь просил у них фото и видео для отчета. К 9 апреля огонь удалось потушить.

15 марта произошел лесной пожар около села Хрюг Ахтынского района, в тушении приняли участие более 100 жителей ближайших сел. По просьбам сельчан в район был вызван вертолет МЧС, лишь 18 марта он подключился к тушению пожара. На следующий день открытое горение удалось потушить.