09:28, 2 сентября 2025

Выросла площадь лесного пожара в горном районе Дагестана

Жители дагестанского села тушат пожар. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около сотни человек тушат лесной пожар в Унцукульском районе, его площадь выросла до 27 гектаров. Жители села Гимры даже ночью принимают участие в борьбе с огнем.

Как писал "Кавказский узел", леса горят в Унцукульском и Тляратинском районах Дагестана. МЧС заверило, что угрозы населенным пунктам нет, в тушении огня принимают участие местные жители.

Площадь ландшафтного пожара в Унцукульском районе Дагестана выросла до 27,8 га, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, заявила пресс-служба правительства республики.

"97 человек и 17 единиц техники продолжают тушение ландшафтного пожара в 5,2 км от села Унцукуль Унцукульского района на склоне горы в труднодоступной местности. Всего огнем пройдено 27,8 га. Пожар низовой, горит лесная подстилка. Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет", - указано в сообщении. говорится в сообщении.

На территории Унцукульского района введен региональный уровень реагирования.

Жители села Гимры даже ночью помогают тушению пожара, несмотря на труднодоступную местность, заявила администрация села Гимры, опубликовав видео, как местные жители в ночное время поднимаются к месту возгорания вблизи поселка Временный Унцукульского района.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

