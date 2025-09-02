Выросла площадь лесного пожара в горном районе Дагестана

Около сотни человек тушат лесной пожар в Унцукульском районе, его площадь выросла до 27 гектаров. Жители села Гимры даже ночью принимают участие в борьбе с огнем.

Как писал "Кавказский узел", леса горят в Унцукульском и Тляратинском районах Дагестана. МЧС заверило, что угрозы населенным пунктам нет, в тушении огня принимают участие местные жители.

Площадь ландшафтного пожара в Унцукульском районе Дагестана выросла до 27,8 га, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, заявила пресс-служба правительства республики.

"97 человек и 17 единиц техники продолжают тушение ландшафтного пожара в 5,2 км от села Унцукуль Унцукульского района на склоне горы в труднодоступной местности. Всего огнем пройдено 27,8 га. Пожар низовой, горит лесная подстилка. Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет", - указано в сообщении. говорится в сообщении.

На территории Унцукульского района введен региональный уровень реагирования.

Жители села Гимры даже ночью помогают тушению пожара, несмотря на труднодоступную местность, заявила администрация села Гимры, опубликовав видео, как местные жители в ночное время поднимаются к месту возгорания вблизи поселка Временный Унцукульского района.

